4 طرق لإعادة الحب فى العلاقة العاطفية بعد الخيانة

الإحساس بالحب من أكثر المشاعر التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، والتي تعتبر ترجمة فعلية للعلاقات العاطفية، كما يجب أن تكون مثالية فعلى الطرفين فيها تبادل مشاعر الحب سواء بالكلمات أو الرسائل وأبرزها الأفعال التي تدل على حب الشخص للطرف الآخر، ولتجديد مشاعر الحب طرق كثيرة خاصة لو بدر من أحد الطرفين خيانة جعلت بينهم جفوة كبيرة تحتاج لتواصل مرة أخرى، كما أوضحت استشاري الطب النفسي الدكتورة إيمان عبدالله في حديثها لـ"اليوم السابع" عدة طرق لإستعادة الشعور بالحب إلى علاقتك مع الحبيب وتجديدها بعد حدوث خيانة من أحدهم.
التواصل:
يعد التواصل أحد أفضل الطرق لتحسين مشاكل العلاقات والعمل على حلها، خاصة للمرتبطين الذي بينهم مسافة كبيرة ولا يتقابلان باستمرار، سواء بالاتصال أو الرسائل، كما أكدت استشاري الطب النفسي على ضرورة اتباع هذه الطريقة لأنها تجعل من الصعب تخلي أحد الأطراف عن شريك حياته.
التكفير عن الذنب
ضرورة معرفة الخائن بذنبه مع المحاولة طوال الوقت لمحبوبه التكفير عنه، وقبول اللوم والاستماع جيداً للحبيب مع وضع اسباب منطقية لفعلته حتى لو كانت الكلمات التي يسمعها تؤلمه، ويعلم جيداً أن الأمر سيتناسى مع مرور الوقت لو كان بالفعل صادقاً خاصة بعد فترة من خيانة الحبيب.
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