استعدي للسنة الجديدة.. موضة مكياج حفلات رأس السنة وكريسماس 2022

تستعد الفتيات للاحتفال بالعام الجديد من خلال اختيار الفستان المناسب الذي يساعدهن على الظهور بإطلالة مثالية في مثل هذا اليوم، واختيار الإكسسوارات والمكياج المناسبين لإطلالتهن، لذا تبدأ رحلة البحث عن تلك الأشياء قبل فترة ليست بالقصيرة من العام الجديد، لذا فقد حان الوقت للاستعداد واختيار إطلالاتك في رأس السنة 2022.
إذا كنتِ تبحثين عن نصائح حول كيفية الظهور بإطلالة أكثر إشراقًا من الأضواء الموجودة على شجرة الكريسماس الخاصة بك هذا العام، خاصة أنه من المرجح أن تكون الحفلات صاخبة كما لم يحدث من قبل، بعد أن مر العام الماضي دون احتفال بسبب الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، لذا فقد حان الوقت لاختيار أجمل فساتين الحفلات والاستعداد للرقص طوال الليل، وإليكِ نقلًا عن موقع " glamourmagazine" ثلاث إطلالات مكياج احتفالية رائعة لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة، ويمكنك اتباع حيل المكياج لإطلالة مثل المحترفين.
أيشادو سموكي أرجواني
يمكنك التألق بهذه الإطلالة الجريئة في موسم الأعياد هذا، وهي مثالية للحفلات والتجمعات، وتجمع بين البشرة المتوهجة وأعين موسيقى الروك أند رول، لذا فهي أفضل اختيار لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة.
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