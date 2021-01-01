استعدي للسنة الجديدة.. موضة مكياج حفلات رأس السنة وكريسماس 2022

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صورة الخبر: موضة مكياج حفلات رأس السنة
موضة مكياج حفلات رأس السنة


تستعد الفتيات للاحتفال بالعام الجديد من خلال اختيار الفستان المناسب الذي يساعدهن على الظهور بإطلالة مثالية في مثل هذا اليوم، واختيار الإكسسوارات والمكياج المناسبين لإطلالتهن، لذا تبدأ رحلة البحث عن تلك الأشياء قبل فترة ليست بالقصيرة من العام الجديد، لذا فقد حان الوقت للاستعداد واختيار إطلالاتك في رأس السنة 2022.

إذا كنتِ تبحثين عن نصائح حول كيفية الظهور بإطلالة أكثر إشراقًا من الأضواء الموجودة على شجرة الكريسماس الخاصة بك هذا العام، خاصة أنه من المرجح أن تكون الحفلات صاخبة كما لم يحدث من قبل، بعد أن مر العام الماضي دون احتفال بسبب الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، لذا فقد حان الوقت لاختيار أجمل فساتين الحفلات والاستعداد للرقص طوال الليل، وإليكِ نقلًا عن موقع " glamourmagazine" ثلاث إطلالات مكياج احتفالية رائعة لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة، ويمكنك اتباع حيل المكياج لإطلالة مثل المحترفين.

أيشادو سموكي أرجواني
يمكنك التألق بهذه الإطلالة الجريئة في موسم الأعياد هذا، وهي مثالية للحفلات والتجمعات، وتجمع بين البشرة المتوهجة وأعين موسيقى الروك أند رول، لذا فهي أفضل اختيار لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة.

أحمر شفاه احتفالي بورجوندي
يعتبر هذا المظهر الجريء باللون العنابي، مثاليًا أثناء حضور حفلات المكتب أو عشاء خاص مع شريك حياتك، ويمكنك دمجه مع أيلاينر مجنح وحواجب منسّقة، وهذه الشفاه الداكنة هي مظهر كلاسيكي يمكنك اختياره مرارًا وتكرارًا.

البرونز اللامع
يمكنك الاختيار بين قاعدة المكياج اللامعة من خلال إضافة لمسة زرقاء حول العينين، وستجذب هذه النظرة متعددة الاستخدامات كل الأنظار إليك في موسم الحفلات هذا.

صورة الخبر: موضة مكياج حفلات رأس السنة

المصدر: موقع " glamourmagazine"

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