يخفض السكر في دقائق.. فوائد سحرية للزبيب



فوائد سحرية للزبيب فوائد سحرية للزبيب



يكون خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم أكثر حدة بعد تناول الطعام لأنك عندما تهضم الطعام في معدتك أو مستوى السكر في الدم أو السكر في الدم ، ترتفع المستويات بشكل حاد.



لحسن الحظ ، فإن بعض الأطعمة تقاوم ارتفاع مستويات السكر في الدم في غضون دقائق من تناولها.





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تشير الأبحاث إلى أن الزبيب ينتج هذا التأثير وفقا لدراسة نشرت في مجلة The Physician and Sportsmedicine .قيمت الدراسة العشوائية التي استمرت 12 أسبوعًا تأثير الاستهلاك الروتيني للزبيب الداكن مقابل الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة على مستويات الجلوكوز في 51 مشاركًا في الدراسة يعانون من مرض السكري من النوع 2.في هذه الدراسة ، مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة البديلة ، كان لدى أولئك الذين تناولوا الزبيب انخفاضًا كبيرًا بنسبة 23 في المائة في مستويات الجلوكوز بعد الأكل.يعني ما بعد الأكل بعد الأكل. يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة كيف يستجيب جسمك للسكر والنشا بعد تناول وجبة.يتم إجراء الاختبار في غضون ساعتين من تناول الطعام ، مما يعني أن الزبيب يخفض مستويات السكر في الدم للمشاركين في غضون 120 دقيقة من الاستهلاك.وبالمقارنة أيضًا مع الوجبات الخفيفة ، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفاض بنسبة 19 بالمائة في الجلوكوز الصائم و 0.12 بالمائة في الهيموجلوبين A1c (HbA1c) ، على الرغم من أن هذه النتائج الأخيرة لم تحقق "دلالة إحصائية" ، كما كتب الباحثون.تأثير تناول الزبيب علي السكر في الدمالجلوكوز الصائم هو متوسط ​​مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بعد ثماني إلى 10 ساعات من الصيام و HbA1c هو متوسط ​​مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.علاوة على ذلك ، مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة البديلة ، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب شهدوا انخفاضًا كبيرًا في قراءة ضغط الدم لديهم.وخلص الباحثون إلى أنه "بشكل عام ، تدعم هذه البيانات الزبيب كبديل صحي مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2" فأن تأثير خفض نسبة السكر في الدم من تناول الزبيب ليس مفاجئًا.