توقف عنها فورا.. أشياء تصيبك بارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، إلى زيادة فرص الإصابة بمشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن تقليله حتى ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحالات معينة.



يعاني حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم ، على الرغم من أن الكثيرين لن يدركوا ذلك ، وفقًا لـ NHS .

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تقول الهيئة الصحية إنه ليس من الواضح دائمًا أسباب ارتفاع ضغط الدم ، ولكن هناك أشياء يمكن أن تزيد من خطر إصابتك.تغييرات نمط حياة معين يساعد على تجنب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم مثل وجود عموما اتباع نظام غذائي صحي ووقف التدخين .ويضيف: "نعلم جميعًا أن السكر يسبب السمنة ، لكنه أيضًا متورط في ارتفاع ضغط الدم إنه يعطل عملية التمثيل الغذائي لديك ، على سبيل المثال عن طريق التسبب في إفراز جسمك للكثير من الأنسولين واللبتين ، مما يقلل من إفراز الكلى للصوديوم والماء ويسبب انقباض الأوعية الدموية. "يشير إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تبدو صحية ، ولكن قد تحتاج في الواقع إلى استبعادها من نظامك الغذائي.على سبيل المثال ، قد يبدو عصير الفاكهة خيارًا صحيًا ، "ولكن قد يحتوي على كمية من السكر مثلها مثل المشروبات الغازية التي لا تعتمد على نظام غذائي".وتضيف: "تميل المشروبات الرياضية أيضًا إلى الارتباط بنمط حياة صحي ، ولكنها قد تكون مليئة بالسكر لتمنحك طاقة فورية."وبالمثل ، فإن ألواح البروتين "قد تحتوي على كمية من السكر تعادل ما تحتويه قطعة حلوى" وفقًا لموقع expressتقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه لخفض ضغط الدم المرتفع ، يجب عليك تقليل تناول الكحول ، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتقليل الكافيين والتوقف عن التدخين.وتضيف: "إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فقد يوصي طبيبك بتناول دواء أو أكثر لإبقائه تحت السيطرة".على الرغم من أنه قد لا يكون دائمًا ناتجًا عن سبب أساسي ، إلا أنه في حوالي حالة واحدة من كل 20 حالة يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة لحالة صحية أساسية أو تناول دواء معين.يجب فحص ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات ، على الرغم من أن الجسم الصحي يقول إذا كنت معرضًا لخطر متزايد من ارتفاع ضغط الدم ، فيجب عليك فحص ضغط الدم لديك كثيرًا."ارتفاع ضغط الدم في اختبار واحد لا يعني بالضرورة أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم.يمكن أن يتذبذب ضغط الدم على مدار اليوم. كما أن الشعور بالقلق أو التوتر عند زيارة طبيبك يمكن أن يرفع ضغط دمك أيضًا ".