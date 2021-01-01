لاتستغني عنه بعد اليوم.. استخدامات مدهشة لقشر البرتقال



قشر البرتقال قشر البرتقال





إذا كنت قد انتهيت من تناول البرتقال ، فلا تتخلص من قشر البرتقال ما قد تعتقده هو أن نفايات الطعام الشائعة لها في الواقع عدد غير قليل من الاستخدامات الأنيقة في جميع أنحاء المنزل.





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قم بتحديث ثلاجتكهل رائحة ثلاجتك حامضة؟ يمكن إضافة القليل من قشور البرتقال إلى المزيج لتحلية الرائحة في أي وقت من الأوقات.تقترح ميج روبرتس ، رئيسة خدمة التنظيف مولي مايد ، ملء قشرة برتقالية بالملح وتركها في الثلاجة. تقول: "سوف يمتص الملح الرائحة والرطوبة في هواء الثلاجة ، بينما تترك الفاكهة ورائها رائحة الحمضيات". بمجرد أن يصبح الملح رطبًا ، أخرج القشر واستبدله بآخر جديد حسب الحاجة.نظف الأسطح الخشبيةلن يقتصر الأمر على إعادة استخدام قشور البرتقال الخاصة بك لمسح الأسطح الخشبية الخاصة بك ، مما يترك طاولاتك وخزائنك نظيفة ولامعة ، بل ستتمتع برائحة رائعة أيضًا. امزج ما تبقى من قشور الحمضيات مع الخل لعمل منظف طبيعي بالكامل وغير سام مع هذه الوصفة من المطبخ: املأ نصف برطمان بقشر البرتقال ، وصب الخل فوقها حتى تمتلئ الجرة ، ثم اترك الخليط الجلوس لمدة أسبوعين على الأقل. بعد نقعه ، قم بتصفية الخليط لإزالة القشور ، واسكبه في زجاجة رذاذتلميع الفولاذ المقاوم للصدأعلى غرار تأثيرها على الخشب ، تزيل قشور البرتقال بقع الماء عن طريق تقطيعها بزيوتها الطبيعية القاسية.يجب أن تكون بعض أنواع التدليك والأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جيدة كما لو كانت جديدة.إزالة الروائح الكريهة من المغسلةهل تحتاج إلى حل سريع لمغسلة كريهة الرائحة؟ ارمِ عددًا قليلاً من قشور البرتقال في جهاز التخلص من القمامة لإزالة أي رائحة عند الضرورة.وفقًا لروبرتس ، تحتوي قشور البرتقال بشكل طبيعي على الزيوت والعصائر التي تقطع الشحوم والأوساخ التي يمكن أن تتراكم في التخلص من القمامة ، مما يترك الصرف نظيفًا ورائحة رائعة.صد الحشراتتحتوي قشور البرتقال على تركيز 90 إلى 95 بالمائة من الليمونين ، وهي مادة كيميائية سامة للبعوض والذباب والحشرات الأخرى. يعد وضع قصاصات من قشور البرتقال حول الفناء الخاص بك أو بالقرب من الأبواب والنوافذ طريقة بسيطة وغير مكلفة لإبعاد الحشرات المزعجة والبعوض وفقًا لموقع sfgate.com