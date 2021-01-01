يخفف الإمساك ويحارب السرطان.. 5 أسباب تجعلك تتناول الفشار يوميا



الفشار الفشار



الفشار من الأطعمة التي يعشقها الكثير، كما أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية إذا قمت بعمله بالطريقة الصحيحة.



أصح أنواع الفشار هو الفشار بالهواء ، حيث يحتوي الكوب الواحد على 30 سعرة حرارية فقط، وفي الوقت نفسه ، وجد مركز العلوم في المصلحة العامة أن أحجام الفشار المتوسطة والكبيرة في مسارح ريغال تحتوي على 1200 سعرة حرارية، و 60 جرامًا من الدهون المشبعة .





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ولم يكن الفشار الكبير في AMC أفضل بكثير: 1030 سعرة حرارية و 57 جرامًا من الدهون المشبعة في المنزل ، يمكنك استخدام ماكينة صنع الفشار بالهواء الساخن ، مثل ماكينة صنع الفشار أو وعاء الميكروويف الفشار لصنع الفشار بنفسك.الفشار أكثر صحة من الفواكه والخضرواتوفقا لتحليل 2019 في مجلة مضادات الأكسدة ، يتم تحميل الفشار مع البوليفينول ، وجدت المركبات في النباتات التي تكون بمثابة مضادات الأكسدة و يقلل التهاب. مادة البوليفينول مخففة بشدة في الفواكه والخضروات ، والتي تشكل 90٪ من الماء ومع ذلك ، يتكون الفشار من حوالي 4 في المائة من الماء ، لذا فإن البوليفينول أكثر تركيزًا ، خاصة في الهياكل (القشرة الصلبة التي تعلق في أسنانك).ويمكن أن تحتوي حصة واحدة من الفشار على ما يصل إلى 300 مجم من مادة البوليفينول ، وفقًا لدراسة سابقة من جامعة سكرانتون ، والتي من شأنها أن تمثل 13 في المائة من متوسط ​​الاستهلاك اليومي للأمريكيين. تحتوي الفاكهة على 255 مجم من مادة البوليفينول يوميًا ، وتجلب الخضروات حوالي 218 مجم يوميًا. ومع ذلك ، لا يحتوي الفشار على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى ، لذلك لا يمكن أن يحل محل الفواكه والخضروات تمامًا في نظامك الغذائي.قد يساعد الفشار في محاربة السرطانواحدة من القوى العديدة للبوليفينول ، مثل تلك الموجودة في الفشار ، هي قدرتها على منع الإنزيمات التي تحتاجها السرطانات للنمو ، ومن خلال القيام بذلك ، تنظيم انتشار الخلايا السرطانية ، كما يشير المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، والطريقة التقليدية لجني هذه الفوائد الصحية هي تناول الفواكه والخضروات ، لكن التركيز العالي من مادة البوليفينول يجعل تناول الفشار بديلاً صحيًا، نظرًا لأنها يمكن أن تمنع أيضًا الالتهاب وتراكم الترسبات ، فإن الأطعمة الغنية بالبوليفينول قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية . استبدل بعضًا من هذه الأطعمة التي لا يأكلها أطباء القلب مطلقًا بالفشار المطلي بالهواء.قد يساعد الفشار في تخفيف الإمساكنظرًا لأن الفشار عبارة عن حبوب كاملة ، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي تحت السيطرة وتمنع الإمساك .تحتوي الوجبة المكونة من 3 أكواب على 3.5 جرام من الألياف ، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في تعزيز انتظام الأمعاء ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA).وجبة الخفيفة المثالية للنظام الغذائيتستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول للهضم مقارنة بالأطعمة غير الليفية ، لذا فهي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. تناول وجبة خفيفة من الفشار بين الوجبات يمكن أن يجعلك أقل إغراءً بالحلويات والأطعمة الدهنية. فقط لا تفرط في الزبدة والملح. تحقق من هذه الأفكار الأخرى للوجبات الخفيفة الصحية للحفاظ على نظامك الغذائي على المسار الصحيح .الفشار صديق لمرضى السكرعلى الرغم من أن الألياف مدرجة في الملصقات الغذائية تحت إجمالي الكربوهيدرات ، إلا أنها لا تؤثر على نسبة السكر في الدم مثل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض.لا تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على الكثير من الكربوهيدرات القابلة للهضم ، لذا فهي تبطئ من معدل الهضم وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا وانخفاض في نسبة السكر في الدم ، وفقًا لبحث عام 2015 في مجلة الدورة الدموية.