أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة



أسباب عديدة لـ آلام الكتف أسباب عديدة لـ آلام الكتف



يرسل الجسم العديد من الإشارات لتحذير الإنسان من مشاكل صحية لديه، وفي الغالب يكون ألم الكتف مؤشرا لوجود خلل في أجهزة الجسم الداخلية أو وجود مشكلة صحية خطيرة.



وينتشر ألم الكتف بين كبار السن بشكل خاص ويمكن تقليله بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.



ووفقا لما جاء فى موقع “ دوتش فيله” فإن من أهم أسباب ألم الكتف التعرض لحادث أو الاصطدام بجسم صلب مما يؤدي لخلع مفصل الكتف، وهو ما يجعل تحريك الكتف عملية شبه مستحيلة بسبب الألم الشديد.

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بتقنية جديدة.. نجاح أول عملية تثبيت لمفصل الكتف في مستشفى دكرنس العام.. صوراحترس.. طعام شهير يخفض الكوليسترول ويقلل خصوبة الرجالالإصابة بـ خلل أو التهاب في المفصل المسؤول عن تحريك الكتف لأعلى أو لأحد الجانبين، مما يتسبب في ألم بالجزء العلوي في الذراع، ويظهر الألم بوضوح عند تحريك الذراع بشكل جانبي.وفى بعض الأحيان تسبب ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف أو القيام بحركات خاطئة أثناء التمرين من أسباب ألم الكتف بالإضافة إلى التهابات داخل الأربطة الداخلية للكتف والتي تسبب في ألم شديد.وتتسبب الترسبات الجيرية في أنسجة الكتف، للإصابة بما يعرف بتكلس الكتف والذي ينتج عادة عن ضعف ضخ الدم في تلك المنطقة، وهناك بعض الأعراض المرتبطة بهذه المشكلة وأهمها صعوبة في رفع الذراع لأعلى، ونادرا ما تظهر الأعراض التي تكشف الإصابة بالالتهابات مثل الانتفاخ والشعور بارتفاع حرارة المنطقة المصابة.يعد ألم الكتف أحد أهم المؤشرات التي تنذر بالإصابة بالسكتات خاصة إذا كان مصحوبا بضيق في التنفس، ويعد الكتف من أكثر المفاصل حركة في جسمنا لكنه معرض بشكل كبير لأنواع مختلفة من الآلام والإصابات، كما أنه مؤشر أولي ينذر بالإصابة بأمراض عديدة.