الوباء يعصف بـ بريطانيا.. بيان عاجل من جونسون بشأن جائحة كورونا

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جائحة كورونا


أبدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الحذر إزاء زيادة إصابات فيروس كورونا في بلاده وفي أجزاء من أوروبا.

كما تحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى الخطة "ب" أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل.

وأضاف "خطر هبوب عاصفة من الشرق مرة أخرى قائم على الدوام، مع زيادة البرد في الأشهر القادمة. أفضل حماية لبلادنا هي أن يتقدم الجميع ويحصلوا على جرعات تعزيزية".

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وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: رويترز

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