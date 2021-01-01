أبدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الحذر إزاء زيادة إصابات فيروس كورونا في بلاده وفي أجزاء من أوروبا.
كما تحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى الخطة "ب" أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل.
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التعليقات على الوباء يعصف بـ بريطانيا.. بيان عاجل من جونسون بشأن جائحة كورونا
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