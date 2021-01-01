طاجن موزة .. 3 طرق عمل مختلفة



طاجن موزة طاجن موزة

يعد طاجن اللحمة هو المفضل لدي الكثيروخصوصا اذا كان اللحم موزة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن موزة وطريقة عمل الموزة بالصوص وعمل موزة علي الطريقة التركية



طريقة عمل طاجن موزة

تعد طريقة عمل طاجن موزة من الاكلات المميزة والشهيرة لطريقة عمل الموزة



المكونات

4 حبة موزات ضأن

2 ملعقة كبيرة دقيق أو طحين

8 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة زبدة

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½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر3 ورقة لورى1200 ملليلتر ماء3 حبة بطاطس، متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شكل مستطيل3 حبة جزر، مقطع إلى شكل مستطيل¼ كوب بازلاء، مجمدة20 حبة بصل أبيض، صغيرة مقشرة5 فص ثوم، مدقوقرشة زعفران1 حبة ليمون، عصيرطريقة الطهيطريقة عمل طاجن موزةتٌغلف موزات الضأن بالدقيق.تُسخن 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في طاجن كبير الحجم وتضاف البهارات وأوراق الورى وموزات الضأن، ويُشوح الخليط لمدة من 5 إلى 8 دقائق وتُقلب الموزات حتى تنضج بالتساوي إلى أن تكتسب اللون البني الذهبي من جميع الجهات.يضاف الماء والزعفران، ويُغطى الخليط ويُطهى لمدة 45 دقيقة إلى أن يطرى اللحم وينفصل عن العظم.في تلك الأثناء، تُسخن 3 ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة مضادة للحرارة ويُشوح البصل والجزر لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم تضاف البطاطس وتُطهى لمدة من 5 إلى 6 دقائق إلى أن تكتسب اللون الذهبي.يضاف مرق الضأن إلى الخضروات ويُطهى لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى أن تطرى البطاطس، ثم يضاف الثوم.يُتبل الخليط ويضاف عصير الليمون قبل التقديم مباشرةأكلات الكوسة بدون لحم.. صواني وشوربةجديد ولذيذ.. طريقة تحضير برياني اللحمطريقة عمل الموزة بالصوصيمكن ان تقدمي لاسرتك اكلة مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الموزة بالصوصمقادير طريقة عمل الموزة بالصوص4 قطع لحم موزة2 ملعقة كبيرة زبدةملعقة كبيرة زيت2 بصل 2 جزركرفسورق لوراملعقة كبيرةدقيقملح وفلفلبهاراترشة جوزة الطيببابريكاطريقة تحضير موزة بالصوص* تحمر الموزة في الزبدة والزيت* وترفع من الطاسة ويوضع الجزر والبصل والكرفس بدلا منها* توضع الموزة في الطاسة مرة أخرى* بعد أن تحمر الموزة والخضروات جيدا تضاف إليها التوابل البابريكا وملح وفلفل وورق لورا وجوزة الطيب وبهارات* تغطى بالماء وتترك حتى تنضج الموزة* تغطى الطاسة بورق ألمونيوم* ترفع الموزة من الطاسة بعد أن تنضج* لعمل الصلصة البني: تفرم الخضروات باستخادم المفرمة الكهربائية* تصفى جيدا باستخدام مصفاة* في حلة على النار توضع زبدة مع الدقيق وتقلب جيدا حتى يمتزج الخليط تماما* يضاف إليها الصوص المصفى ويقلب جيدا على النار* تترك على النار حتى تثقل* تقدم إلى جانب الموزةطريقة عمل الموزة الضاني في الفرنطريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن لغادة عاطفمقادير الموزة الضانى :3 معلقة كبيرة خلمعلقة صغيرة فلفل اسود مطحونمكعب مرقة لحمقرن فلفل أصفر حلوقرن فلفل أخضر حلورشة جوزة الطيبرشة حبهان3 معلقة كبيرة عصير ليمون2 بطاطس مقطعة2 جزربصلة مفرومةبصلة مقطعة مكعبات2فص ثوم مهروس2 معلقة كبيرة زبدةمعلقة صغيرة ملحثمرة باذنجان مقطعة مكعباتكيلو موزة ضانىنصف معلقة صغيرة بهارات لحمةنصف لتر عصير طماطمطريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن :- تتبل قطع اللحم بالبصل المفروم والثوم وجميع البهارات والليمون والخل وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة ساعتين.- نضع الموزة فى طاسة بها معلقتين من الزبد ونقلبها من جميع الجهات مدة خمس دقائق حتى يحمر لونها.- فى نفس الطاسة نضع مكعبات البصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف البطاطس والجزر ونقلب حتى يذبلوا.- نقلى مكعبات الباذنجان فى زيت ساخن غزير حتى يحمر لونة ثم ينشل على ورق ماص للزيت ثم يرص فى الطاجن.- ترص قطع اللحم فوق الباذنجان.- نضع البطاطس والجزر والفلفل الألوان فوق اللحم.- نتبل عصير الطماطم بمكعب مرق اللحم وفلفل أسود والبهارات.- نضيف عصير الطماطم فوق الموزة الضانى ثم ندخله فى الفرن مدة نصف ساعة أو لحين ان ينضج يقدم مع أرز ابيض.طريقة عمل الموزة المسلوقةطريقة عمل الموزة المسلوقة هي المعتادة والتي يقدمها الكثير بطرق مختلفة فهناك من بقدمها مع الفتة المصرية واخرون بقدم الموزة المسلوقة من الارز بالزعفرانمقادير طريقة عمل الموزة المسلوقة2 قطعة لحم موزة2 عدد بصلةلتر ماء ساخن4 أعواد كرفس2 عدد جزر3 جزرات مسلوقة3 كوسات مسلوقةملعقة كبيرة روز مارى + مرمرية “مطحونان معًا”2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيق1/2 ملعقة صغيرة زعفرانلتر عصير عنب3 حبّات بطاطس مسلوقة2 كوب أرز بسمتى2 ملعقة كبيرة زيت زيتونملح فلفلطريقة عمل الموزة المسلوقة1/ لعمل الموزة مع أرز الزعفران، قومى بسلق الأرز مع الزعفران ثم اتركيه جانبًا.2/ ادهنى الموزة بخليط الروزمارى والمرمرية، ثم اتركيها قليلاً من الخليط وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة 200 درجة مئوية، وبعد ذلك قومى بإضافة الكرفس والجزر إلى الصينية مع الباقى من الروزمارى والمرمرية.3/ أضيفى الماء الساخن وعصير العنب والفلفل والملح، ثم قومى بتغطيته واتركيه لمدة 60 دقيقة حتى يصبح الصوص ثقيلاً.4/ خذى الصلصة وأضيفى إليها الدقيق و1/2 الكوب من الماء، ثمّ قلّبيهما حتى يصبح القوام كريميًّا، ثم صفّى الصلصة جيدا.5/ أخيرًا، قومى بتقطيع الخضروات المسلوقة وضعيها فى طاسة، ثم أضيفى إليها الزبدة والفلفل والملح، وبذلك تكونين قد انتهيت من طريقة عمل الموزة ، قدّميها ساخنة مع عصير المشمش اللذيذ،وبالهنا والشفا.كما يمكن ان تقدمي طريقة عمل الموزة المسلوقة بطرق جديدة فمن المعروف ان لحم الموزةهي لحم الارجل ولحمها يحتوي علي عضلات وتحتاج الي وقت طويل في التسويةوليها مذاق مميزطريقة عمل فتة الموزة سهلة جداقومي بسلق اللحم في ماء وبصل وفلفل اسود وحبهان وورق لورا واتركيها علي نار هادئة بعد ازالة الشوائب من الشوربةارفعى الموزة مع مرقة و بصل و ملح وفلفل و الكرفس والكرات و الجزرضيفى ليها التوابل و بهارات و واتركيهاتتسلق ثم ارفعيها و صفيها جيداافرمى فص ثوم مع كزبرة وكمون و جوزة الطيب والطماطم و زيت و ملح و افرميهم جيداادهنى الخليط على اللحمة المسلوقة وادخليها الفرن حتى يكتمل النضجسوي فى هذه الاثناء الارز و شوحيه مع ملعقة من السمنة ثم ارفعيه مع مرقة سلق الفتة حتى ينضج تماماافرمى الطماطم المسلوقة مع الطماطم البيوريه و القليل من الماءافرمى الثوم و ضيفيه الى الطاسة مع زبدة و ضيفى اليه الخل و توابل و كمون و كزبرة و جوزة الطيبضيفى ملعقة من السكر ثم ضيفى اليه الطماطم و اتركيه يغلىارفعى العيش المحمص فى طبق التقديم و اسقيه بالمرقة المصفاهضيفى عليه الارز ثم صوص الفتة و اللحم المحمرة و قدميه بالهنا