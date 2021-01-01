طاجن موزة .. 3 طرق عمل مختلفة

طاجن موزة
يعد طاجن اللحمة هو المفضل لدي الكثيروخصوصا اذا كان اللحم موزة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن موزة وطريقة عمل الموزة بالصوص وعمل موزة علي الطريقة التركية
طريقة عمل طاجن موزة
تعد طريقة عمل طاجن موزة من الاكلات المميزة والشهيرة لطريقة عمل الموزة
المكونات
4 حبة موزات ضأن
2 ملعقة كبيرة دقيق أو طحين
8 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
3 ورقة لورى
1200 ملليلتر ماء
3 حبة بطاطس، متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شكل مستطيل
3 حبة جزر، مقطع إلى شكل مستطيل
¼ كوب بازلاء، مجمدة
20 حبة بصل أبيض، صغيرة مقشرة
5 فص ثوم، مدقوق
رشة زعفران
1 حبة ليمون، عصير
طريقة الطهي
طريقة عمل طاجن موزة
تٌغلف موزات الضأن بالدقيق.
تُسخن 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في طاجن كبير الحجم وتضاف البهارات وأوراق الورى وموزات الضأن، ويُشوح الخليط لمدة من 5 إلى 8 دقائق وتُقلب الموزات حتى تنضج بالتساوي إلى أن تكتسب اللون البني الذهبي من جميع الجهات.
يضاف الماء والزعفران، ويُغطى الخليط ويُطهى لمدة 45 دقيقة إلى أن يطرى اللحم وينفصل عن العظم.
في تلك الأثناء، تُسخن 3 ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة مضادة للحرارة ويُشوح البصل والجزر لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم تضاف البطاطس وتُطهى لمدة من 5 إلى 6 دقائق إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
يضاف مرق الضأن إلى الخضروات ويُطهى لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى أن تطرى البطاطس، ثم يضاف الثوم.
يُتبل الخليط ويضاف عصير الليمون قبل التقديم مباشرة
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طريقة عمل الموزة بالصوص
يمكن ان تقدمي لاسرتك اكلة مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الموزة بالصوص
مقادير طريقة عمل الموزة بالصوص
4 قطع لحم موزة
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
2 بصل 2 جزر
كرفس
ورق لورا
ملعقة كبيرة
دقيق
ملح وفلفل
بهارات
رشة جوزة الطيب
بابريكا
طريقة تحضير موزة بالصوص
* تحمر الموزة في الزبدة والزيت
* وترفع من الطاسة ويوضع الجزر والبصل والكرفس بدلا منها
* توضع الموزة في الطاسة مرة أخرى
* بعد أن تحمر الموزة والخضروات جيدا تضاف إليها التوابل البابريكا وملح وفلفل وورق لورا وجوزة الطيب وبهارات
* تغطى بالماء وتترك حتى تنضج الموزة
* تغطى الطاسة بورق ألمونيوم
* ترفع الموزة من الطاسة بعد أن تنضج
* لعمل الصلصة البني: تفرم الخضروات باستخادم المفرمة الكهربائية
* تصفى جيدا باستخدام مصفاة
* في حلة على النار توضع زبدة مع الدقيق وتقلب جيدا حتى يمتزج الخليط تماما
* يضاف إليها الصوص المصفى ويقلب جيدا على النار
* تترك على النار حتى تثقل
* تقدم إلى جانب الموزة
طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن
طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن لغادة عاطف
مقادير الموزة الضانى :
3 معلقة كبيرة خل
معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
مكعب مرقة لحم
قرن فلفل أصفر حلو
قرن فلفل أخضر حلو
رشة جوزة الطيب
رشة حبهان
3 معلقة كبيرة عصير ليمون
2 بطاطس مقطعة
2 جزر
بصلة مفرومة
بصلة مقطعة مكعبات
2فص ثوم مهروس
2 معلقة كبيرة زبدة
معلقة صغيرة ملح
ثمرة باذنجان مقطعة مكعبات
كيلو موزة ضانى
نصف معلقة صغيرة بهارات لحمة
نصف لتر عصير طماطم
طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن :
- تتبل قطع اللحم بالبصل المفروم والثوم وجميع البهارات والليمون والخل وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة ساعتين.
- نضع الموزة فى طاسة بها معلقتين من الزبد ونقلبها من جميع الجهات مدة خمس دقائق حتى يحمر لونها.
- فى نفس الطاسة نضع مكعبات البصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف البطاطس والجزر ونقلب حتى يذبلوا.
- نقلى مكعبات الباذنجان فى زيت ساخن غزير حتى يحمر لونة ثم ينشل على ورق ماص للزيت ثم يرص فى الطاجن.
- ترص قطع اللحم فوق الباذنجان.
- نضع البطاطس والجزر والفلفل الألوان فوق اللحم.
- نتبل عصير الطماطم بمكعب مرق اللحم وفلفل أسود والبهارات.
- نضيف عصير الطماطم فوق الموزة الضانى ثم ندخله فى الفرن مدة نصف ساعة أو لحين ان ينضج يقدم مع أرز ابيض.
طريقة عمل الموزة المسلوقة
طريقة عمل الموزة المسلوقة هي المعتادة والتي يقدمها الكثير بطرق مختلفة فهناك من بقدمها مع الفتة المصرية واخرون بقدم الموزة المسلوقة من الارز بالزعفران
مقادير طريقة عمل الموزة المسلوقة
2 قطعة لحم موزة
2 عدد بصلة
لتر ماء ساخن
4 أعواد كرفس
2 عدد جزر
3 جزرات مسلوقة
3 كوسات مسلوقة
ملعقة كبيرة روز مارى + مرمرية “مطحونان معًا”
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
1/2 ملعقة صغيرة زعفران
لتر عصير عنب
3 حبّات بطاطس مسلوقة
2 كوب أرز بسمتى
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح فلفل
طريقة عمل الموزة المسلوقة
1/ لعمل الموزة مع أرز الزعفران، قومى بسلق الأرز مع الزعفران ثم اتركيه جانبًا.
2/ ادهنى الموزة بخليط الروزمارى والمرمرية، ثم اتركيها قليلاً من الخليط وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة 200 درجة مئوية، وبعد ذلك قومى بإضافة الكرفس والجزر إلى الصينية مع الباقى من الروزمارى والمرمرية.
3/ أضيفى الماء الساخن وعصير العنب والفلفل والملح، ثم قومى بتغطيته واتركيه لمدة 60 دقيقة حتى يصبح الصوص ثقيلاً.
4/ خذى الصلصة وأضيفى إليها الدقيق و1/2 الكوب من الماء، ثمّ قلّبيهما حتى يصبح القوام كريميًّا، ثم صفّى الصلصة جيدا.
5/ أخيرًا، قومى بتقطيع الخضروات المسلوقة وضعيها فى طاسة، ثم أضيفى إليها الزبدة والفلفل والملح، وبذلك تكونين قد انتهيت من طريقة عمل الموزة ، قدّميها ساخنة مع عصير المشمش اللذيذ،
وبالهنا والشفا.
كما يمكن ان تقدمي طريقة عمل الموزة المسلوقة بطرق جديدة فمن المعروف ان لحم الموزة
هي لحم الارجل ولحمها يحتوي علي عضلات وتحتاج الي وقت طويل في التسويةوليها مذاق مميز
طريقة عمل فتة الموزة سهلة جدا
قومي بسلق اللحم في ماء وبصل وفلفل اسود وحبهان وورق لورا واتركيها علي نار هادئة بعد ازالة الشوائب من الشوربة
ارفعى الموزة مع مرقة و بصل و ملح وفلفل و الكرفس والكرات و الجزر
ضيفى ليها التوابل و بهارات و واتركيهاتتسلق ثم ارفعيها و صفيها جيدا
افرمى فص ثوم مع كزبرة وكمون و جوزة الطيب والطماطم و زيت و ملح و افرميهم جيدا
ادهنى الخليط على اللحمة المسلوقة وادخليها الفرن حتى يكتمل النضج
سوي فى هذه الاثناء الارز و شوحيه مع ملعقة من السمنة ثم ارفعيه مع مرقة سلق الفتة حتى ينضج تماما
افرمى الطماطم المسلوقة مع الطماطم البيوريه و القليل من الماء
افرمى الثوم و ضيفيه الى الطاسة مع زبدة و ضيفى اليه الخل و توابل و كمون و كزبرة و جوزة الطيب
ضيفى ملعقة من السكر ثم ضيفى اليه الطماطم و اتركيه يغلى
ارفعى العيش المحمص فى طبق التقديم و اسقيه بالمرقة المصفاه
ضيفى عليه الارز ثم صوص الفتة و اللحم المحمرة و قدميه بالهنا
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