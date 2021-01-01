مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن تطورات الموجة الرابعة لكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تنته، معقبا: "هناك تذبذب في عدد الحالات ومن كرم ربنا أن تزايد الأعداد نسبته بسيطة".
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الذروة تنتهي في حالة ثبات أعداد المصابين لعدد من الأيام ومن ثم تنخفض الإصابات، متابعا:" مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في ذلك الوباء وفيروس كورونا مثل أي فيروسات والغالبية العظمة من الحالات خفيفة إلى متوسطة".
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