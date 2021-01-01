

الملوحة الصعيدى الملوحة الصعيدى

طريقة عمل الملوحة الصعيدى،يعشق الكثير من الأشخاص تناول الملوحة ويحرص الجميع على تناولها فى مواسمها الخاصة مثل يوم شم النسيم وعيد الفطر،ويتفنن الجميع فى طريقة تحضيرها ونوعية السمك المفضل لدية لتذوق الملوحة ،و الغريب فى الأمر أن بعض الأطباق كشف عن فوائد الملوحة ،وأنها مفيدة للجهاز الهضمي وتمد الجسم ببعض من الفيتامينات والكالسيوم ومازال الأطباء يواصلون فى تحذير مرض الضغط المرتفع من تناولها .







نستعرض لكم فى السطور التالية اكثر من طريقة لعمل الملوحه الصعيدي .

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طريقة عمل الملوحة الصعيدىكيلو جرام من السمك على حسب الرغبة في النوع.نصف كيلو من الملح الخشن.25 جرامًا من الكمون المطحون.25 مل جرام من الخل الأبيض.50 مل من الزيت ويفضل زيت الزيتون.25 جرام من الشطة الحمراء.25مل من عصير الليمون الطازج.كيس مصنوع من البلاستيك.أوراق زبدة.طريقة عمل الملوحة :يغسل السمك المراد تمليحة بشكل جيد بالماء البارد ويجفف من خلال استعمال المناديل الورقية كما يمكنك أو وضعه في مصفاة وتركه حتى يصفى تماما.أحضري صينية،وضعي بها ورق الزبدة وقومي بفرد الورقة جيدا .ضعي السمك فوقة .يتم إدخال السمك فى الفرن الساخن ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة فى درجة حرارة هادئية .احضري وعاء، واخلطي به الملح والكمون والخل وزيت الزيتون والشطة، الليمون المعصور وتقلب المكونات جيدا.أخرجي السمك واتركيه حتى يبرد، وقومي بحشو الخياشيم بالخليط السابق .إحضاري وعاء محكم الغلق، وقومي بتعليف السمك جيدا بالأكياس البلاستيكية ويغلق الوعاء على السمك.يترك لمدة عشر أيام تقريبًا حتى يكتسب الملوحة.طريقة عمل الملوحة بالتفصيلالملوحةيبحث الكثير عن طريقة عمل الملوحة بدون رائحة وذلك لرائحة النفاذةفبعد معرفة نوع السمك المستخدم في عمل الملوحة وقبل معرفة طريقة عمل الملوجة لا بد من معرفة ما المكونات التي نقوم من خلالها في طريقة عمل بدون رائحةشراء سمك كلب البحر بالكمية التي تريدها.شراء الكمية التي ترغبين بها من سمك الكلابي، ولا بد من التأكد من صحة السمك و توافر الصفات السابقة في السمك وذلك هي اهم الخطوات في طريقة عمل الملوحة بدون رائحةنقوم بغسل السمك بطريقة جيدة بالماء والليمون وغسل خياشيم السمك جيدًا من الداخل والخارج، لكي تستطيعِ إخراج أي بقايا من الداخل.الفرق بين الفسيخ والملوحة بالصورالملوحةالفسيخ:الفسيخيُصنع من ثلاثة أنواع؛ أجودها سمك كلب البحر الذي يعيش في بحيرة ناصر ويتغذى على الأسماك، وسمك الراية، التي تعيش في بحيرة ناصر كذلك.أما النوع الثالث فهي سمكة "البوري"، الأشهر من رتبة الأسماك شعاعية الزعانف، والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم في المياه الساحلية المعتدلة والمدارية، كما تعيش بعض أنواعه في المياه العذبة.الملوحة:الملوحةتدخل في صناعة الملوحة 3 أنواع من الأسماك أيضًا، منها "البساريا" التي تعيش في المياه المالحة وتتميز بسعرها الرخيص، وبطعمها الذي لا يمكن تفريقه عن سمك الأنشوجة، وكذلك سمكة "الأنشوجة" التي تعيش في المياه المالحة، والنوع الثالث السردين صغير الحجم، الذي يعيش أيضً في المياه المالحة.وتكاد طرق الصناعة تكون واحدة؛ فهي تعتمد على التخليل أو حفظ الأسماك عن طريق تجفيفها من المياه باستخدام الملح، والتخلص من أعضائها الداخلية لحمايتها من التعفن.​طريقة عمل الملوحة البلدىالملوحة البلديتخليل الملوحة بسمكه اللوت أو السردين أو السهليةسمك لوت – 2كوب ملح خشن – ربع كوب شطة2م ك زيت – ربع كوب كركمطريقة عمل الملوحةوكشفت الشيف هالة فهمى في حلقة اليوم الأحد من برنامجها «سفرة وطبلية» على قناة «صدى البلد»، عن سر تسمية الملوحة الكلابي لأول مرة، مؤكدة أن اطلاق ذلك الاسم الغريب جاء بسبب تحضيرها بسمكة «الراي» والتي يشبه وجهها وجه حيوان الكلب، حاصة وأن فم السمكة مليء بالاسنان مثل الكلب، وتكون ممتلئة باللحم، موضحة انه من الأفضل والأرخص عمل الملوحة سمكة اللوت الكبيرة ، مشيرة إلى انه عادة يتم عمل الملوحة بسمكة «الرأى» الباهظة الثمن.وقالت فهمى ان شم النسيم هذا العام له مذاق خاص مع «سفرة وطبلية»، لان تقديم الأسماك المخللة المحضرة فى المنزل يضمن النظافة والتعقيم وطرق العمل، وشجعت هالة فهمى علي عمل مشروع تخليل الأسماك قبل شم النسيم، مطالبة المشاهدين بشراء تلك الأسماء من المنازل أفضل.وأوضحت فهمى كيفية تخليل سمكة السهلية ووصفت مذاقها بأنه «أطعم من السردين 100 مرة»، وطرق تنظيف أسماك التخليل، واوضحت كيفية اكتشاف الاسماك الطازجة من خلال الضغط عليها، ووجود اثار للضغطة يعني أن السمكة غير طازجة ولحمها «دبلان»، و النظر لعين السمكة والتي يجب أن تكون مستديرة ومنورة وبلا غمامة .وقالت فهمي ان التخليل من الممكن أن يتم في علب بلاستيك كبيرة بعد تغطيتها بأكياس من الداخل، أو علب وبرطمانات رجاج، أو ايس بوكس «الفلين» مغطي بالأكياس ويعد ممتاز للتخليل بعد تغطيته بالأكياس من الداخل ودفن الأسماك في الملح الخشن داخله.وأضافت أن كل كوبان من الملح الخشن يتم خلطهم بربع كوب شطة وربع كوب من الكركم،طريقة عمل الملوحة بالصور لفتكات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق الملوحة .المكوناتكيلو وربع سمك كلابيمقدار من الملح حسب رغبتكمعلقه كبير شطه حمرا بودرهربع كوبايه زيتطريقة عمل الملوحةإفتحي السمك الكلابي بالسكينة من جهة فتحة الإخراج بحوالي 3 سم، ووقومي بإخراج البالونة الموجودة بداخلها، ثم قومي بوضع الملح في الفتحة والخياشيم .ضعي السمك في جردل بلاستيك محكم الغلق، وبعد يوم قومي بفتح الجردل، وسكب الماء الذي يخرج من السمك،إغلقيه مرة أخرى.كرري هذه العملية لمدة 3 أيام، وذلك لخروج الماء الزفر من السمك، إحضري جردل به كيس بلاستيك، رشي فيه ملح،رصي السمك فيه،رشي ملح مرة أخرى، رشي السمك، ثم الملح، وهكذا، حتى ننتهي .ضعي معه شطة حتى لا تدود،قومي بغلق الكيس جيدا،أغلقي الجردل بإحكام، وبعد أسبوع قلبي السمك في الجردل، رصي من جديد، بحيث يهبط السمك الذي كان في أعلى الجردل إلى أسفله، ثم نتركها حتى تستوي، وبعدها يتم أكلها.طريقة تحضير الملوحةيغسل السمك المراد تمليحة بشكل جيد بالماء البارد ويجفف من خلال استعمال المناديل الورقية كما يمكنك أو وضعه في مصفاة وتركه حتى يصفى تماما.أحضري صينية،وضعي بها ورق الزبدة وقومي بفرد الورقة جيدا .ضعي السمك فوقة .يتم إدخال السمك فى الفرن الساخن ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة فى درجة حرارة هادئية .إحضاري وعاء، وإخلطي به الملح والكمون والخل وزيت الزيتون والشطة، الليمون المعصور وتقلب المكونات جيدا.إخراجي السمك وإتركيه حتى يبرد، وقومي بحشو الخياشيم بالخليط السابق .إحضاري وعاء محكم الغلق، وقومي بتعليف السمك جيدا بالأكياس البلاستيكية ويغلق الوعاء على السمك.يترك لمدة عشر أيام تقريبًا حتى يكتسب الملوحة.طريقة عمل الملوحة في الخلاطالملوحةيغسل السمك المراد تمليحة بشكل جيد بالماء البارد ويجفف من خلال استعمال المناديل الورقية كما يمكنك أو وضعه في مصفاة وتركه حتى يصفى تماما.أحضري صينية،وضعي بها ورق الزبدة وقومي بفرد الورقة جيدا .ضعي السمك فوقة .يتم إدخال السمك فى الفرن الساخن ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة فى درجة حرارة هادئية .قومي بخلي السمك .إحضاري الخلاط وقومي بضرب المكونات بعد ان تبرد الملح والكمون والخل وزيت الزيتون والشطة، الليمون المعصور وتقلب المكونات جيدا.إحضاري وعاء محكم الغلق، وقومي بتعليف السمك جيدا بالأكياس البلاستيكية ويغلق الوعاء على السمك.يترك لمدة عشر أيام تقريبًا حتى يكتسب الملوحة.شكل سمك الملوحةسمك الملوحة سمك كلب البحر صغير الحجم وردى اللون طازج لا ينفر من رائحته .فوائد الملوحةتحتوي الملوحة على الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم"، كما أنها تعتبر بروتين "هيرنج" الجيد الذي يسهم في تقوية العظام ، تعتبر الملوحة مقوي جيد للذكورة ،ويرفع الرغبة الجنية ،علاج جيد للجهاز الهضمي يمنه حدوث الإمساك ،ولكن عليك استشارة الطبيب قبل تناوله وخاصة لأصحاب الضغط المرتفع .