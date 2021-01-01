تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

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قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية ، إن هناك من قبل المواطنين بالتعرف على أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة ، مطمئنا المواطنين باستقرار الطقس هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة.



وأضاف "أبو المعاطى" خلال حوار خاص مع "صدى البلد" ، أن الجو مائل للحرارة فى ساعات النهار ، نشعر أننا فى فصل الصيف ، أما ساعات الليل نشعر وكإننا فى فصل الشتاء ، موضحا أن الشبورة المائية التى تشهدها بعض المحافظات تتسبب فى إحداث رطوبة على الزراعات لذا يجب رشة وقائية من الكبريتات أو النحاس .





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وناشد "رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية " جميع السائقين والمتنقلين بين المحافظات بتوخى الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ، كما نصحهم بضرورة القيادة ببطء حتى لايحدث حادث سيارة ، مع التأكد من عمل "مساحات السيارة".وأشار إلي أن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية ولكن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا.أما عن طقس الأسبوع المقبل ، أشار الدكتور شاكر أبو المعاطى ، إلي أن هناك توقعات بسقوط بعض الأمطار على محافظات الشمال وقبلها نصدر بيانا وتحذيرات من قبلها.وتابع قائلا :"بداية من الأسبوع المقبل نستطيع ارتداء الملابس الشتوية لإن فى الصباح الباكر وساعات الليل نشعر ببرودة الجو".