شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي

أسدل أحمد شوبير الجدل المثار حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي حتى الآن ، وبداية من يناير المقبل من حق الأهلى أن يتفاوض مع بن شرقي ويضمه إلى صفوفه خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .



وأضاف : “ الأهلى استقر على الدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورى لخوض منافسات كأس العرب والأمم الإفريقية ” .

