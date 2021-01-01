أسدل أحمد شوبير الجدل المثار حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي حتى الآن ، وبداية من يناير المقبل من حق الأهلى أن يتفاوض مع بن شرقي ويضمه إلى صفوفه خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .
وأضاف : “ الأهلى استقر على الدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورى لخوض منافسات كأس العرب والأمم الإفريقية ” .
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التعليقات على شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد
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