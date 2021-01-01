موسيماني مدرب الأهلي يهاجم التحكيم الإفريقي

هاجم بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي المصري، الأداء التحكيمي في القارة الإفريقية، عقب الجولة الختامية من الدور الأول لتصفيات كأس العالم عن القارة السمراء.
وخطف المنتخب الغاني بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بعد تسجيل هدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل، وهو ما أثار غضب مدرب "القلعة الحمراء".
وعبر موسيماني عن غضبه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "ضربات الجزاء في تصفيات كأس العالم!، مباراة بنين والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا ضد غانا".
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