موسيماني مدرب الأهلي يهاجم التحكيم الإفريقي

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صورة الخبر: بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

هاجم بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي المصري، الأداء التحكيمي في القارة الإفريقية، عقب الجولة الختامية من الدور الأول لتصفيات كأس العالم عن القارة السمراء.

وخطف المنتخب الغاني بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بعد تسجيل هدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل، وهو ما أثار غضب مدرب "القلعة الحمراء".

وعبر موسيماني عن غضبه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "ضربات الجزاء في تصفيات كأس العالم!، مباراة بنين والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا ضد غانا".

وختم: "ما رأيك؟ ما الحل لهذا التحدي؟ وما فارق السنوات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، سواء في بطولات الأندية أو المنتخبات؟".

وسبق لموسيماني انتقاد التحكيم الإفريقي في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي ذهابا، وطالب بتطبيق تقنية الفيديو المساعد في كل الأدوار، أسوة بالبطولات الأوروبية.

المصدر: twitter/TheRealPitso

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