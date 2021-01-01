انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو



انفجار عنيف يهز تل ابيب انفجار عنيف يهز تل ابيب

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الانفجار الناجم عن حريق وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.



واندلع حريق في مجمع لمرائب السيارات جنوب تل أبيب أدى إلى وقوع انفجار كبير.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء حضرت إلى المكان وتعمل على إخماده، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.https://twitter.com/i/status/1459975341443895302