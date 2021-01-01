أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الانفجار الناجم عن حريق وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.
واندلع حريق في مجمع لمرائب السيارات جنوب تل أبيب أدى إلى وقوع انفجار كبير.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق.
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التعليقات على انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو
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