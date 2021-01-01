

هل يجب عليك شراء مكنسة روبوتية والاستفادة من مزاياها؟ هل يجب عليك شراء مكنسة روبوتية والاستفادة من مزاياها؟

تعتبر أدوات التنظيف بالروبوت من الإكسسوارات المنزلية المفيدة التي تساعد في الحفاظ على نظافة السجاد والأرضيات المكشوفة - حتى أن بعضها يتضمن إمكانيات المسح، مع إنها ليست بديلاً كاملاً للتنظيف التقليدي، ولكنها تقلل من التردد وتساعد فى معالجة كل شيء بدءًا من الفوضى المفاجئة إلى مشاكل الغبار، وفقا لتقرير digital trend التقنى .



وفيما يلى بعض الأسباب التى تجعلها إضافة ممتازة للمنزل الذكى:



1- المستشعرات الذكية: تتطلب القليل من الوظائف الروبوتية إنشاء حواجز مادية فى المنزل بعد الآن، بمعنى يستخدمون مستشعرات ذكية يمكنها التنقل في أرجل الأثاث، ومراقبة مشكلات الإزالة أسفل الأريكة، ورسم خريطة لغرفة كاملة حتى يتمكنوا من اختيار أفضل مسار للتنظيف الشامل، كما يمكن للكثيرين الشعور عندما يتحولون إلى السجاد أو البسط ويقومون تلقائيًا بضبط الارتفاع أو الشفط للتعويض.

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2- الفرش الجانبية وقوة الزاوية: عادةً ما يتم تصميم Robo vacs بأشكال يمكنها التنقل بسهولة في الزوايا والاقتراب من الجدران حتى لا يفوتها أي شيء، ويمكنك أيضًا تجهيز العديد منهم بفرش جانبية للمساعدة في الحفاظ على نظافة الألواح.3- عناصر تحكم ممتازة فى التطبيق وتوفر مكنسة الروبوت اليوم تطبيقات ممتازة مع خيارات متعمقة، ويمكن أن تتضمن الميزات أي شيء من ضبط النمط الذي يتبعه الفراغ حول الغرفة إلى استدعاء الروبوت لتنظيف بقعة في حالة الانسكاب المفاجئ، وهذا بالإضافة إلى خيارات الجدولة فيها .4- الاستقلالية تعتبر المكانس الروبوتية الأكثر تقدمًا أيضًا ذكية بما يكفى للعودة إلى محطات الشحن الخاصة بها عندما تنفد بطارياتها، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن أى توقف، ويمكن للبعض أيضًا إفراغ الصناديق الصغيرة الموجودة على متن الطائرة تلقائيًا في صناديق المحطة الأكبر حجمًا عندما تمتلئ، مما يجعلها أكثر راحة من الطرز القديم .