هل يجب عليك شراء مكنسة روبوتية والاستفادة من مزاياها؟

تعتبر أدوات التنظيف بالروبوت من الإكسسوارات المنزلية المفيدة التي تساعد في الحفاظ على نظافة السجاد والأرضيات المكشوفة - حتى أن بعضها يتضمن إمكانيات المسح، مع إنها ليست بديلاً كاملاً للتنظيف التقليدي، ولكنها تقلل من التردد وتساعد فى معالجة كل شيء بدءًا من الفوضى المفاجئة إلى مشاكل الغبار، وفقا لتقرير digital trend التقنى .
وفيما يلى بعض الأسباب التى تجعلها إضافة ممتازة للمنزل الذكى:
1- المستشعرات الذكية: تتطلب القليل من الوظائف الروبوتية إنشاء حواجز مادية فى المنزل بعد الآن، بمعنى يستخدمون مستشعرات ذكية يمكنها التنقل في أرجل الأثاث، ومراقبة مشكلات الإزالة أسفل الأريكة، ورسم خريطة لغرفة كاملة حتى يتمكنوا من اختيار أفضل مسار للتنظيف الشامل، كما يمكن للكثيرين الشعور عندما يتحولون إلى السجاد أو البسط ويقومون تلقائيًا بضبط الارتفاع أو الشفط للتعويض.
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