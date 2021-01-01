

إكتشاف أدلة على أن توسع الكون يتسبب في نمو الثقوب السوداء إكتشاف أدلة على أن توسع الكون يتسبب في نمو الثقوب السوداء

قال الباحثون إنهم وجدوا دليلًا على أن توسع الكون يتسبب في نمو الثقوب السوداء معه.



نشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Astrophysical Journal Letters الأسبوع الماضي ، حيث زعموا أن الكون يتوسع ربما يتسبب في توسع الأجرام السماوية، مثل الثقوب السوداء الهائلة ، أيضًا.



قال كيفن كروكر، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هاواي والمؤلف المشارك للورقة البحثية ، لـ Gizmodo: "لقد اقترحنا أن كتلة أي ثقب أسود تتناسب مع حجم الكون".

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أضاف "ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الأجسام يمكن أن تتوسع بسرعة أكبر مع مرور الوقت.قال كروكر "في أي كون متوسع ، ستنمو جميع كتل الثقوب السوداء بهذه الطريقة". إذا كان تمدد الكون يتسارع ، فإن كتل الثقب الأسود ستنمو بشكل أسرع وأسرع، لذلك ليس تسارع التوسع هو الذي يسبب النمو ، فقط التوسع نفسه ".قام الفريق بوضع نموذج لحجم ثقبين أسودين متصادمين فعليًا فيما يتعلق بالكون المتوسع، اكتشفوا أنه كلما اقتربت الأجسام من بعضها البعض ، بدا أنها تنمو بما يتناسب مع تمدد الكون.وجد الباحثون أيضًا أن هذا النمو يمكن أن يحدث أيضًا في الثقوب السوداء التي لم تصطدم ، مثل تلك الموجودة في مراكز المجرات.يأمل الفريق أن تسمح لهم الأدوات الأكثر تطورًا في المستقبل بتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.