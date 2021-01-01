

لماذا يجب عليك شراء كمبيوتر محمول مخصص للألعاب؟ تقرير يجيب لماذا يجب عليك شراء كمبيوتر محمول مخصص للألعاب؟ تقرير يجيب

لم تكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب أفضل من أي وقت مضى بل إنها أرق وأملس وأقوى حاليا من الفترات الماضية، وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ليست رخيصة الثمن، إلا أن لديك خيارات أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بنوع الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب الذي يمكنك شراؤه، وفقا لتقرير digital trend التفنى.



وكان هناك ارتفاع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب الأصغر حجمًا والأقل سمكًا مثل Asus ROG Swift X13، والذي لا يتجاوز حجم الكمبيوتر المحمول القياسي مقاس 13 بوصة، كما أن هناك Razer Blade 14 وهو كمبيوتر محمول صغير الحجم على الرغم من أن RTX 3080 و Ryzen 9 5900HX قويان للغاية.



وقال التقرير لقد بدأنا في رؤية المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب والتي تتضاعف تمامًا بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة للعمل أو إنشاء المحتوى القياسية التي تنافس تلك التي يمكنك العثور عليها في صفقات أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بـ Black Friday، وعلى سبيل المثال، يأتي Surface Laptop Studio مزودًا بمعالج RTX 3050 Ti وشاشة 120 هرتز، بينما يزيد MSI Creator Z16 ذلك إلى معالج RTX 3060 ومعالج Core i9.

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وأشار التقرير إلى أن فوائد أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب هى تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب هي أفضل طريقة للدخول في ألعاب الكمبيوتر الشخصي في الوقت الحالي، كما يؤدي نقص وحدة معالجة الرسومات إلى جعل ترقية أو بناء جهاز الكمبيوتر الخاص بك كارثة كاملة في الوقت الحالي، مما يجعل جميع المبادئ الجميلة لألعاب الكمبيوتر في عام 2021 بعيدة عن متناول اللاعب العادى.وأصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب الآن قوية بما يكفي لدعم دقة أعلى ومعدلات تحديث، بالإضافة إلى تتبع الأشعة بفضل بطاقات الرسومات RTX 30-series ومعالجات الألعاب الممتازة من Intel وAMD، ويمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب بالشاشات الخارجية والأجهزة الطرفية لإعادة إنشاء تجربة تنسيق أكبر لألعاب الكمبيوتر أيضا .