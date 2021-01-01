لماذا يجب عليك شراء كمبيوتر محمول مخصص للألعاب؟ تقرير يجيب

لم تكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب أفضل من أي وقت مضى بل إنها أرق وأملس وأقوى حاليا من الفترات الماضية، وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ليست رخيصة الثمن، إلا أن لديك خيارات أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بنوع الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب الذي يمكنك شراؤه، وفقا لتقرير digital trend التفنى.
وكان هناك ارتفاع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب الأصغر حجمًا والأقل سمكًا مثل Asus ROG Swift X13، والذي لا يتجاوز حجم الكمبيوتر المحمول القياسي مقاس 13 بوصة، كما أن هناك Razer Blade 14 وهو كمبيوتر محمول صغير الحجم على الرغم من أن RTX 3080 و Ryzen 9 5900HX قويان للغاية.
وقال التقرير لقد بدأنا في رؤية المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب والتي تتضاعف تمامًا بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة للعمل أو إنشاء المحتوى القياسية التي تنافس تلك التي يمكنك العثور عليها في صفقات أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بـ Black Friday، وعلى سبيل المثال، يأتي Surface Laptop Studio مزودًا بمعالج RTX 3050 Ti وشاشة 120 هرتز، بينما يزيد MSI Creator Z16 ذلك إلى معالج RTX 3060 ومعالج Core i9.
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