

Google تواجه ادعاءات جديدة في قضية مكافحة الاحتكار الأمريكية Google تواجه ادعاءات جديدة في قضية مكافحة الاحتكار الأمريكية

تختتم Google الأسبوع بمزيد من المشاكل المتعلقة بمكافحة الاحتكار. ذكرت وكالة رويترز أن مجموعة من الولايات الأمريكية التي تقودها تكساس رفعت نسخة معدلة من الدعوى القضائية ضد Google بشأن إساءة استخدام السلطة المزعومة في مجال الإعلانات عبر الإنترنت. تقدم الشكوى المحدثة مزيدًا من التفاصيل حول جهود Google المزعومة لخنق المنافسة ، بما في ذلك





برنامج شراء الإعلانات السري "Project Bernanke".

قالت الولايات إن Google استخدمت مشروع برنانكي في عام 2015 لإسقاط ثاني أعلى عروض أسعار من مزادات إعلانات الناشرين ، وجمع الأموال ، وصب هذه الأموال في تلك العطاءات فقط باستخدام إعلانات Google. ووفقًا للدعوى المنقحة ، فقد





منح ذلك مزايدي إعلانات Google ميزة غير عادلة وساعدهم في الفوز بالمزادات التي ربما كانوا سيخسرونها.

لقد طلبنا من Google التعليق. وقد أكدت سابقًا وجود مشروع برنانكي ، لكنها أكدت عدم وجود مخالفات وأن الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات "تحرف" نشاطها الإعلاني. ومع ذلك ، قد تشكل الدعوى التي تم تجديدها تحديات إضافية لـ Google. على الأقل ، يؤكد التعديل على موقف الدول تجاه Google - فهم مصممون على كبح سلوكها.