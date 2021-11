طرح لعبة PUBG New State .. كل ما تحتاج معرفته طرح لعبة PUBG New State .. كل ما تحتاج معرفته

أصدرت Krafton لعبة PUBG: New State للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في 11 نوفمبر، حيث إن هذه اللعبة متاحة الآن لمستخدمي الهواتف الذكية لمنصتي Android وiOS، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عن اللعبة كما يلى:



- اللغات وعمليات الشراء داخل التطبيق

تم إصدار PUBG: New State رسميًا بواسطة Krafton بـ 17 لغة مختلفة وتدعم هذه اللعبة أيضًا عمليات الشراء داخل التطبيق.



التنزيل والتثبيت

يمكنك تنزيل PUBG: New State وتثبيته من متجر App Store وقوائم Play Store بكل سهولة للمستخدمين.



خلفية جديدة

تم إنشاء New State في عام 2051 والذي يتضمن هندسة معمارية مستقبلية وأسلوب لعب يتضمن استخدام المزيد من أحدث التقنيات، كما أن لديها نفس وضع المعركة الملكي الذي يضم 100 لاعب وتأتي مع أوضاع لعب أخرى أيضًا.

خريطة جديدةلدى New State خريطة جديدة تسمى Troi، والتي تشبه تقريبًا نسخة معدلة من خريطة Erangel التقليدية ، مع إعدادات حضرية مفصلة للغاية مثل ناطحات السحاب ومجمعات التسوق، وللبقاء على قيد الحياة في هذه الخريطة، تلعب الاستراتيجيات الجديدة وعناصر اللعب دورًا مهمًا.عناصر اللعب الجديدةتقدم PUBG: New State أيضًا عناصر لعب جديدة مثل الأسلحة والمركبات التي ستحل محل السيارات والدراجات النارية الكلاسيكية في اللعبة، وتبدو الأسلحة في هذه اللعبة الجديدة أفضل بكثير كما أن مقياس الرصاص (الذي يظهر عدد الرصاصات الموجودة في السلاح) قد حصل أيضًا على ترقية.تخصيص السلاحغيرت PUBG: New State صيغة لعبة PUBG الكلاسيكية من خلال تكييف تخصيصات الأسلحة في اللعبة، حيث ستسمح هذه الميزة للاعبين بترقية أسلحتهم أثناء لعب المباراة، وهذه الميزة متاحة بالفعل في شكل ملحق سلاح في Apex Legends وهي موجودة أيضًا في Call of Duty: Warzone.تكديس الأسلحةتسمح هذه اللعبة الجديدة أيضًا للاعبين بتكديس الأسلحة وغيرها من المسروقات في صناديق سيارتهم، إذا كان لديك نهب إضافي لا يمكنك الاحتفاظ به في حقيبة ظهرك ، فيمكنك دائمًا استخدام صندوق سيارتك لتخزينها.بيانات على الشاشةهناك الكثير من البيانات على الشاشة أثناء لعبك اللعبة بدءًا من مشغلات السلاح إلى عدد اللاعبين الأحياء، أظهر الإصدار السابق من اللعبة عدد القتلى وعدد اللاعبين الأحياء، وتُظهر PUBG: New State عدد عمليات القتل مع بياناتين أخريين.متطلبات النظام لنظام Androidيبدو أن New State يبلغ حجمها 1.4 جيجابايت على متجر Google Play، ولكنها قد تختلف عبر الأجهزة المختلفة، وتحتاج أجهزة أندرويد إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت على الأقل، ووحدة معالجة مركزية 64 بت، كما يجب تشغيل نظام Android 6.0 أو أعلى لتشغيل هذه اللعبة.وهناك حاجة أيضًا إلى Vulkan 1.1 أو أعلى / OpenGL 3.1 أو أعلى لتشغيل هذه اللعبة، وقد يتم دعم إعدادات الرسومات / معدل الإطارات الأعلى فقط على الأجهزة الرئيسية والأجهزة المتطورة.متطلبات النظام لنظام iOSسيتمكن اللاعبون الذين يستخدمون أجهزة iOS من تنزيل هذه اللعبة وتثبيتها في 12 نوفمبر، يمكن للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13 والإصدارات الأحدث أو iPadOS 13 والإصدارات الأحدث بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 1.4 جيجابايت كحد أدنى أن تلعب هذه اللعبة، قد لا تتوفر إعدادات الرسومات / معدل الإطارات الأعلى إلا في الطرز المحددة فقط.