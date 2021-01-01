إيه الفرق؟ اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Mini وiPhone 12
كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro Max كما يلى:
-هاتف iPhone 13 Mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
-هاتف iPhone 12
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة:بدقة 2532× 1170بيكسل.
المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2815 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
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