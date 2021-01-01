

البشر سيعيشون في الفضاء والأرض للإجازات فقط البشر سيعيشون في الفضاء والأرض للإجازات فقط

جيف بيزوس رجل فائق الذكاء، لذا لا يمكنك استبعاد ما يقوله خارج نطاق السيطرة، لكن هذا الشخص مثير للانحناء، يعتقد بيزوس أن كوكب الأرض سيكون مثل ديزني لاند في المستقبل أكثر من كونه موطنًا له، بعبارة أخرى، لا يعتقد أن الناس سوف يسكنون الكوكب بدوام كامل، بل سيصبح أكثر مثل وجهة لقضاء الإجازة.



جيف بيزوس يفجر مفاجأة عن الأرض



اقترح بيزوس أن يكون الفضاء الخارجي هو المكان

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الذي سيعيش فيه البشر، وتحدث عن مدن الفضاء الضخمة جدًا تحتوي على غابات وحياة برية وأنهار وأعمال، وقال أيضًا إنه سيتم تنفيذ جميع عمليات التصنيع في الفضاء السحيق.يبدو الأمر كما لو أنه استوحى الإلهام من شخصية ويليام شاتنر في Star Trek، وهو ما قد يفسر جزئيًا سبب قيام شاتنر برحلة مؤخرًا على Blue Origin، وأيضًا المنافس، فقد أطلق النار علىإيلون ماسك، بالقول إنه من المرجح أن تطفو هذه المستعمرات في الفضاء بدلاً من الاستقرار على المريخ.أما بالنسبة إلى الأرض، كما قال، ستكون مجرد مكان تزوره، على مر القرون، سيولد الكثير من الناس في الفضاء، وسيكون موطنهم الأول، إنه عالم جديد شجاع.