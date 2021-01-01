تطرح منافساً جديداً لهواتف سامسونغ

أعلنت Oppo مؤخرا عن هاتفها الجديد A55 الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة، ويكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.
ويأتي الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.7/8.4) ملم، وزنه 193 غ، ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.51 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 550 شمعة/م تقريبا.
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