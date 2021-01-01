بيع هاتف iPhone X بمنفذ USB-C بمبلغ خيالي

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بيع هاتف iPhone X بمنفذ USB-C بمبلغ خيالي

حقق طالب هندسة الروبوتات السويسرى أمنية الكثير من مستخدمي هواتف آيفون، حيث قام بتعديل في هاتف iPhone X ليشحن بفتحة من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، ثم عرضه في مزاد للبيع على موقع التسوق eBay .

وبحسب موقع CNET فإن هاتف iPhone X بمنفذ USB-C لاقى اعجابا كبيرا في المزاد ، وارتفع الطلب عليه بشكل كبير حيث بدأ بمبلغ 3500 دولار أمريكي ثم وصل إلى 86 ألف ثم في النهاية استطاع الطالب بيعه بمبلغ 100 ألف دولار .

وقال كين بيلونر طالب هندسة الروبوتات، أريد فقط هاتف آيفون مزودًا بمنفذ شحن USB-C ، لذا سيكون من الرائع الهاتف الذى يعمل بمنفذ Lightning وأن تحصل على شاحن واحد وكابل واحد لشحن كل شيء".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر ، نشر بيلونيل مقطع فيديو توضيحيًا يوضح مشروعه الطموح لإعادة هاتف iPhone X بمنفذ USB-C، تضمنت كل شيء بدءًا من الحصول على أجزاء من الصين ، والهندسة العكسية للموصل C95 من شركة آبل، وتصنيع لوحة دوائر مخصصة مع وضع مكونات USB-C في الهاتف.

ولسنوات طويلة كان مالكو هواتف آيفون يأملون في الحصول على منفذ USB-C ليحل محل منفذ Lightning الخاص بشركة آبل والمدمج في أسفل الهواتف، حيث تصر شركة آبل على عدم تغييره والاحتفاظ ه كما هو .

المصدر: صدى البلد

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