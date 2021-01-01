حقق طالب هندسة الروبوتات السويسرى أمنية الكثير من مستخدمي هواتف آيفون، حيث قام بتعديل في هاتف iPhone X ليشحن بفتحة من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، ثم عرضه في مزاد للبيع على موقع التسوق eBay .
وبحسب موقع CNET فإن هاتف iPhone X بمنفذ USB-C لاقى اعجابا كبيرا في المزاد ، وارتفع الطلب عليه بشكل كبير حيث بدأ بمبلغ 3500 دولار أمريكي ثم وصل إلى 86 ألف ثم في النهاية استطاع الطالب بيعه بمبلغ 100 ألف دولار .
وقال كين بيلونر طالب هندسة الروبوتات، أريد فقط هاتف آيفون مزودًا بمنفذ شحن USB-C ، لذا سيكون من الرائع الهاتف الذى يعمل بمنفذ Lightning وأن تحصل على شاحن واحد وكابل واحد لشحن كل شيء".
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التعليقات على بيع هاتف iPhone X بمنفذ USB-C بمبلغ خيالي
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