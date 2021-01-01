أطلقت شركة نوكيا منذ أيام قليلة، واحدا من أفضل هواتفها على الإطلاق وهو Nokia X100 حيث يتمتع الهاتف بميزات عديدة وكذلك ترقيات كبيرة تأتى لأول مرة بالإضافة إلى معالج يقدم أداء قويا وسريعا، مع سعر رخيص.
وبحسب موقع The Verge فإن هاتف نوكيا Nokia X100 يأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 بكسل ، وجودة + HD ، مع مقاومة للمياه والغبار .
ويقدم هاتف نوكيا Nokia X100 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتى بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل لالتقاط صور، مع كاميرا ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفى بدقة 16 ميجابكسل.
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التعليقات على بأرخص سعر .. مواصفات جبارة في هاتف نوكيا Nokia X100
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