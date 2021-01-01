

لهواتف أندرويد وآيفون.. كيفية وضع قفل على حسابك بـ واتسآب لهواتف أندرويد وآيفون.. كيفية وضع قفل على حسابك بـ واتسآب

مع كثرة الاختراقات التي يتعرض لها المستخدمين على تطبيق WhatsApp واتسآب الأكثر استخداما في العالم، أصبح من الضرورى تأمين التطبيق، حتى لا يتعرض المستخدمين لاختراق بياناتهم المهمة ورسائلهم وصورهم وتسريبها .



وبحسب موقع Business Insider فإن تطبيق واتسآب يوفر للمستخدمين طرق تأمين من خلال بصمة اليد Touch ID أو بصمة الوجه Face ID ، والذى يعد بمثابة قفل لتطبيق والواتسآب.



كيفية قفل تطبيق واتسآب على هواتف أندرويد



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يمكنك استخدام قارئ بصمات الأصابع الخاص بهواتف أندرويد للتأكد من أنك الوحيد الذي يمكنه فتح التطبيق، من خلال:1. ابدأ واتسآب على هاتفك الأندرويد2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة ثم اختر الإعدادات.3. اضغط على الحساب.4. اضغط على الخصوصية.5. في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق قفل بصمة الإصبع.6. في شاشة قفل بصمة الإصبع أو Touch ID ، قم بتشغيل "فتح القفل باستخدام بصمة الإصبع" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين، وستحتاج إلى تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس المستشعر بأحد الأصابع التي قمت بتسجيلها في الهاتف.7. اختر مدى سرعة طلب التطبيق لجهاز Face ID لإعادة الدخول إلى التطبيق إذا قمت بإغلاقه، حيث يمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.كيفية قفل تطبيق واتسآب على هواتف آيفون1. افتح واتسآب على هاتفك الآيفون2. اضغط على الإعدادات في أسفل يمين الشاشة.3. اضغط على الحساب.4. اضغط على الخصوصية.5. في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق قفل الشاشة.6. في صفحة قفل الشاشة ، سترى إما مطلوب معرف الوجه أو يتطلب معرف اللمس. اسحب الزر إلى اليمين لتشغيل ميزة الأمان هذه.7. اختر مدى سرعة طلب التطبيق لجهاز Face ID لإعادة الدخول إلى التطبيق إذا قمت بإغلاقه، يمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة واحدة.