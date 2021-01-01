

هذه أسعار ومواصفات رينو ميجان 2022 المتاحة بالشكل المعدل في السوق المصري هذه أسعار ومواصفات رينو ميجان 2022 المتاحة بالشكل المعدل في السوق المصري

تقدم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر العديد من الموديلات الناجحة التي تنتجها الشركة الفرنسية، ومن ضمنهم موديل 2022 من سيارتها ميجان المتاحة محليا بأربع فئات أسعارهم ومواصفاتهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 294 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 324 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة (محرك تربو) بسعر 354 ألف جنيه.- فئة رابعة (محرك تربو) بسعر 384 ألف جنيه.جدير بالذكر أن الفئتين الأولى والثانية من هذا الموديل يتم تقديمهما محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة فتحمل كلاهما محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لمواصفات وتجهيزات الفئات الأربعة لموديل 2022 من رينو ميجان فهي كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- عجلة القيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (مفتاح ذكي).- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.فئة ثالثة:وتشمل نفس تجهيزات الفئة الثانية مع تغيير المحرك للفئة الثانية من المحركات.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح أمامية LED.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- فتحة سقف بانوراميه.- شاشة 9.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة أوتوماتيكيا.- كاميرا خلفية.- شاشة 10.2 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- إضاءة داخلية متعددة الألوان.- 3 أنظمة للقيادة (اقتصادي – مريح – رياضي).- مكابح يد كهربائية.