أعلنت شركة هواوي الصينية الموعد الرسمي لجهاز التابلت Matebook E ، في حدث كبير بالصين يوم 17 نوفمبر المقبل وستعلن الشركة عن ساعة Watch GT Runner الذكية جنبا إلى جنب مع التابلت ، مع الإعلان عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل.
وحسب موقع GSMArena فإن آخر إصدار من جهاز التابلت Matebook أطلقته هواوي كان في عام 2019 ، حيث سيشهد الجهاز الجديد Matebook E عددا من الترقيات والتحسينات الكبرى.
وسيحصل جهاز التابلت Matebook E على القلم الذكي Huawei M Pencil ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، في أعلى الجانب الأيسر، بالإضافة إلى شاشة بجوانب منحنية تعتبر الأنحف على الإطلاق.
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التعليقات على هواوي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق جهاز التابلت Matebook E
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