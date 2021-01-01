تعتبر علامة بي ام دبليو الألمانية من أفخم الماركات العالمية، وتتميز اصداراتها المختلفة عن العلامات المنافسة، و في نفس الوقت يتجه المستهلكون لسوق المستعمل للحصول على سيارة مميزة بسعر أقل من الجديد، ومن بين أبرز إصداراتها بي ام دبليو 320 موديل 2014.
تتمتع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2014 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي ، يولد قوة قدرها 184 حصان، و عزم الدوران 300 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، حيث يتسارع من 0 لـ100 في 7.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لكل 100 كم.
جهزت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2014 بنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة، ومقاعد كهربائية، وأنظمة أمان وسلامة جديدة منها رادار مانع التصادم ونظام قراءة الطريق، ونظام الفرامل التلقائي ونظام التحكم بشدة الإضاءة حسب حركة المرور.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 320 موديل 2014 | صور
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