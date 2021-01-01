

سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 320 موديل 2014 | صور سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 320 موديل 2014 | صور

تعتبر علامة بي ام دبليو الألمانية من أفخم الماركات العالمية، وتتميز اصداراتها المختلفة عن العلامات المنافسة، و في نفس الوقت يتجه المستهلكون لسوق المستعمل للحصول على سيارة مميزة بسعر أقل من الجديد، ومن بين أبرز إصداراتها بي ام دبليو 320 موديل 2014.



تتمتع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2014 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي ، يولد قوة قدرها 184 حصان، و عزم الدوران 300 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، حيث يتسارع من 0 لـ100 في 7.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لكل 100 كم.



جهزت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2014 بنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة، ومقاعد كهربائية، وأنظمة أمان وسلامة جديدة منها رادار مانع التصادم ونظام قراءة الطريق، ونظام الفرامل التلقائي ونظام التحكم بشدة الإضاءة حسب حركة المرور.

ودعمت بخاصية مساحات الزجاج الأمامي التي تستشعر المطر، والإشعار التلقائي بالاصطدام بشكل قياسي، وتحتوي على تحكم تكيفي في الطواف، وكاميرا خلفية مع مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية.حصلت سيارة بي ام دبليو موديل 2014 على خاصية الدخول الذكي، إدارة المحرك بدون مفتاح، مع كاميرا خلفية، مستشعرات أمامية و خلفية، عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد، مثبت سرعة مزود بخاصية الفرامل، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 10.5 بوصة عامله بنظام IDrive.تتراوح أسعار بي ام دبليو 320 موديل 2014 في سوق المستعمل من 320 ألف إلي 380 الف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.



