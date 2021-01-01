تعتبر شركة فورد واحدة من أشهر العلامات الأمريكية للسيارات في السوق المغربي، بفضل تألق طرازاتها الفاخرة و الفارهة، ومن بينها الأيقونة فورد فوكاس موديل 2021، ذات المساحة الداخلية الرحبة.
ينتمي طراز فوكاس لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن. متر، مقترن بناقل سداسي السرعات أوتوماتيكي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتتوافر فورد فوكاس موديل 2021 بمجموعة من وسائل الأمان، مثل عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية.
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التعليقات على سعر فورد فوكاس موديل 2021 المغرب.. صور
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