

سعر فورد فوكاس موديل 2021 المغرب.. صور سعر فورد فوكاس موديل 2021 المغرب.. صور

تعتبر شركة فورد واحدة من أشهر العلامات الأمريكية للسيارات في السوق المغربي، بفضل تألق طرازاتها الفاخرة و الفارهة، ومن بينها الأيقونة فورد فوكاس موديل 2021، ذات المساحة الداخلية الرحبة.



ينتمي طراز فوكاس لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن. متر، مقترن بناقل سداسي السرعات أوتوماتيكي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتتوافر فورد فوكاس موديل 2021 بمجموعة من وسائل الأمان، مثل عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية.

دعمت فورد فوكاس موديل 2021 ببعض المواصفات والتجهيزات ومنها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف وأتوماتيكي، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية.وتحتوى سيارة فورد فوكاس موديل 2021 على بعض الكماليات الأخرى، ومنها مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعدد 6 مكبرات صوتية.أسعار فورد فوكاس موديل 2021 المغرب:الفئة الأولى TREND بسعر 207 ألف درهم.الفئة الثانية BVM بسعر 231 ألف درهم.الفئة الثالثة BVA بسعر 246 الف درهم.الفئة الرابعة TITANIUM بسعر 276 الف درهم.



