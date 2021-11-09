

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

قال الدكتور حسام هبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تأمين للمخزون الاستراتيجي من الأمصال المضادة للدغات العقارب، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت محافظة أسوان لدغات من العقارب بعد ان جرفتها السيول من الجبال.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن التغيرات الجوية تسببت فى خروج العقارب، من أماكنهم، وتسبب ذلك فى إصابة عدد من المواطنين.



ولفت إلى أن المواطنين فى أسوان معتادون على هذا الأمر، فى هذا التوقيت من كل عام، ويجب على المواطن حال للإصابة أو التعرض لـ لدغة أن يذهب لأقرب وحدة صحية.

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وأشار إلى أن الوضع أمن، ولا يوجد مشكلات، ولذلك نطمئن الجميع بأن الوضع مستقر.