البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

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البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 14 نوفمبر، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 1.147 مليار جنيه ليغلق عند 734.699 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.78% ليغلق عند مستوى 11662 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 0.28% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، فيما زاد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 063% ليغلق عند مستوى 13704 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.82% ليغلق عند مستوى 4569 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.44% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.

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