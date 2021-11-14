

مواد البناء: استقرار الأسعار في السوق وتوقعات بهبوط الحديد بعد إلغاء رسوم الاستيراد مواد البناء: استقرار الأسعار في السوق وتوقعات بهبوط الحديد بعد إلغاء رسوم الاستيراد

أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، استقرار أسعار الحديد والصلب عند 15 ألفا إلى 15500 جنيه أقصى سعر تسليم أرض المصنع، وتصل إلى المستهلك من 15500 إلى 16ألف جنيه وفق تكلفة النقل، ومن المتوقع أن تتغير الأسعار بعد أن ألغت وزارة الصناعة والتجارة الرسوم الوقائية المفروضة على استيراد البيليت والحديد.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الاثنين، أن أسعارالاسمنت تتراوح بين 875 جنيها هو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1050 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1100 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.



وأوضح أن الطلب على مواد البناء بصفة عامة تشهد حالة من الهدوء والاستقرار حتى الآن، ولا يوجد مؤشرات على ارتفاع الطلب نحو سلعة معينة، لافتا إلى أن أسعار الطوب والسن والرمل والجبس مستقرة أيضاً.

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 255 بتاريخ 14 نوفمبر 2021 قرارين لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.