أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، استقرار أسعار الحديد والصلب عند 15 ألفا إلى 15500 جنيه أقصى سعر تسليم أرض المصنع، وتصل إلى المستهلك من 15500 إلى 16ألف جنيه وفق تكلفة النقل، ومن المتوقع أن تتغير الأسعار بعد أن ألغت وزارة الصناعة والتجارة الرسوم الوقائية المفروضة على استيراد البيليت والحديد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الاثنين، أن أسعارالاسمنت تتراوح بين 875 جنيها هو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1050 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1100 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.
وأوضح أن الطلب على مواد البناء بصفة عامة تشهد حالة من الهدوء والاستقرار حتى الآن، ولا يوجد مؤشرات على ارتفاع الطلب نحو سلعة معينة، لافتا إلى أن أسعار الطوب والسن والرمل والجبس مستقرة أيضاً.
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التعليقات على مواد البناء: استقرار الأسعار في السوق وتوقعات بهبوط الحديد بعد إلغاء رسوم الاستيراد
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