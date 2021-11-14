

أسعار الذهب اليوم الإثنين.. كيف يفتح السوق تداولاته في مصر والبورصة العالمية أسعار الذهب اليوم الإثنين.. كيف يفتح السوق تداولاته في مصر والبورصة العالمية

يعاود سوق الذهب فتح التداول مجددا اليوم الإثنين، بعد أن أغلق الذهب على ارتفاع ملحوظ نهاية الأسبوع المنقضي، ومن المتوقع أن يشهد السوق مستهل التداول حركة وتذبذب بين الصعود والهبوط على أثر تغيرات في عمليات العرض والطلب، وفي السياق التالي سنحاول تحليل وضع سوق الذهب ونشر أسعار الذهب اليوم في مصر والبورصات العالمية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 696 جنيها.



عيار 21 سجل 812 جنيها.

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عيار 24 سجل 928 جنيها.الجنيه الذهب 6496 جنيها.أونصة الذهب 1864 دولارا.أسعارالذهبقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين الصفر و 0.25% كما كان متوقعًا، ولكنه أعلن عن البدء في تقليص برنامج شراء السندات بنحو 15 مليار دولار شهريًا اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، وشهدت تداولات الذهب تقلبات قوية في أعقاب القرار، فيما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق.صدم بنك إنجلترا الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير كما كان البعض يعتقد، لذا تفاعل الجنيه الإسترليني سلبيًا مع القرار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع بنحو 1.5% مقابل الدولار الأمريكي وصولًا لمستويات تحت 1.35، بعدما كان يتداول فوق مستويات الـ 1.37 في بداية الأسبوع.أضاف الاقتصاد الأمريكي 531 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر مقابل توقعات بإضافة 455 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2% إلى 4.6%. وارتفعت عوائد السندات الآجلة لـ 10 سنوات بعد الإعلان مما دفع الدولار الأمريكي للاستقرار قرب أعلى مستوياته للأسبوع الماضي مقابل سلّة من العملات.وشهدنا هذا الأسبوع عددا من الأحداث بداية من يوم الإثنين 8 نوفمبر، اجتماعات مجموعة اليورو، خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير الاستقرار المالي من لجنة الاحتياطي الفيدرالي، وخلال يوم الثلاثاء 9 نوفمبر جري إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية الألمانية من ZEW واجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخطاب أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا، ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ 10 سنوات، خطاب ماكليم محافظ بنك كندا.وخلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي، تأثرت أسعار الذهب، الأربعاء 10 نوفمبر، مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وإعلان إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكي، ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ 30 عاموقبل نهاية الأسبوع شهدت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا تغيرات كبيرة حيث تم إعلان عدد من الأحداث يوم الخميس 11 نوفمبر والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في أستراليا والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وخطاب مايكلر عضو البنك الوطني السويسريوخلال نهاية التداول على الذهب يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 تم إعلان مؤشر الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة والقراءة الأولية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة من جامعة ميشيجان وخطاب ويليامز عضو الاحتياطي الفيدرالي