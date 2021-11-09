

ميجان ماركل تبحث عن العروض والتخفيضات قبل الشراء online.. اعرف التفاصيل ميجان ماركل تبحث عن العروض والتخفيضات قبل الشراء online.. اعرف التفاصيل

كشفت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري عن أنها لا تزال تبحث عن قسائم وعروض التخفيضات، أثناء التسوق عبر شبكة الإنترنت، وتحدثت عن ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافته صحيفة نيويورك تايمز حول أهمية محو الأمية المالية للشباب.



وميجان ماركل، ظهرت خلال المؤتمر بسترة سوداء أنيقة مصنوعة من الكشمير وبنطلون أسود بحزام أنيق ذو مشبك ذهبي، وزينت إطلالتها ببروش أنيق على شكل زهرة خشخاش حمراء كبيرة، احتفالا بيوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة ويوم الذكرى في المملكة المتحدة، وخلال المؤتمر، كشفت دوقة ساسيكس عن أنها اعتادت منذ الطفولة على البحث عن قسائم التخفيضات واستخدامها في التسوق، وقالت إنها تعلمت ذلك من والدتها، وتحدثت عن ذلك وقالت: "إذا كان ذلك السلوك (الوعي المالي والاقتصادي)، متأصلا في سن مبكرة، وإذا تم تشجيع الشباب وصغار السن على فهم المزيد عن سوق الأوراق المالية، أو محو الأمية المالية مبكرا، فسيصنع ذلك فارق كبير".



وتابعت ميجان قائلة: "لقد تعلمت خلال نشأتي، القيام بالبحث عن كوبونات وقسائم التخفيضات وقصها لاستخدامها في التسوق والآن أصبح ذلك متأصلا في داخلي أيضا، قيمي لم تتغير، لذلك لن أقوم أبدا بشراء أي شيء عبر الإنترنت دون البحث عن قسائم تخفيضات أولا، ما تعلمته في الصغر لا يزال موجود داخلي، فقط تطور ليواكب طبيعة العصر، لأنه كان متأصلا في داخلي عندما كنت صغيرة، تخيل كيف سيكون العالم إذا قمنا بترسيخ عناصر أخرى من الوعي المالي، وخاصة للنساء الشابات".