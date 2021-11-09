

الآباء الذين يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة.. دراسة تؤكد الآباء الذين يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة.. دراسة تؤكد

كشفت دراسة جديدة أن الآباء الذين يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة عن الآباء الأقل مشاركة.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد باحثون من جامعة إسيكس، أن الرجال الذين يرغبون في المشاركة بنشاط في رعاية الأطفال والاستمتاع بالوقت مع أطفالهم لديهم منطقة ما تحت المهاد أكبر، وهي منطقة بحجم اللوز من الدماغ معروفة بأنها تلعب دورًا رئيسيًا في التعلق والأبوة والأمومة.



الفريق غير متأكد مما إذا كان حجم الوطاء يزداد استجابةً للوقت مع الأطفال، أو ما إذا كان بعض الرجال يولدون بحجم أكبر. لكن بغض النظر، يأمل الفريق أن تساعد النتائج على فهم العلاقات بين الأطفال وآبائهم بشكل أفضل.

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في الدراسة، قام الفريق بمسح أدمغة 50 أبًا، وقام المشاركون أيضًا بملء استبيانات حول معتقداتهم في تقديم الرعاية ومدى استمتاعهم بالوقت مع أطفالهم.كشفت النتائج أن الرجال الذين سجلوا درجات أعلى في كلا الاستبيانين كان لديهم حجم أكبر من منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة بحجم اللوز في الدماغ تقع في قاعدة الدماغ، بالقرب من الغدة النخامية.تلعب هذه المنطقة دورًا رئيسيًا في العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك التوازن – الحفاظ على الجسم حيًا وصحيًا – والتعلق والأبوة والأمومة.يقول الدكتور باسكال فرتيشكا، الذي قاد الدراسة: «في العديد من المجتمعات، ازدادت مشاركة الآباء في الأبوة والأمومة بشكل كبير، بينما يرغب بعض الرجال في قضاء المزيد من الوقت والتواصل الوثيق مع أطفالهم. إنهم يريدون أن يصبحوا آباء أكثر انخراطًا وثقة، لذلك أظهرنا الآن أن هذه المعتقدات المتعلقة بتقديم الرعاية يمكن تتبعها بعمق في أدمغة الآباء».دراسة سابقةجاءت النتائج بعد وقت قصير من دراسة سابقة، شملت نفس الآباء الخمسين بالإضافة إلى 16 آخرين، وجدت أن الآباء والأطفال الذين يعملون على الألغاز معًا يجعلون أدمغتهم «متزامنة».أظهرت عمليات المسح أن دماغ الآباء والأطفال يتزامن أكثر إذا اعتقد الرجال أنهم آباء مسؤولون.وأضافت الدكتورة فرتيتشكا: «الآباء – مثل الأمهات – مرتبطون بيولوجيًا ليكونوا آباء. وكشفت بياناتنا أن هذا يمكن رؤيته في تشريح دماغ الآباء وكذلك تزامن الدماغ إلى الدماغ مع أطفالهم، وخاصة بالنسبة للآباء الأكثر ثقة وانخراطًا».لذلك يبدو من المهم جدًا والمبرر تعزيز أهمية مشاركة الآباء في رعاية الأطفال في سياق مجتمعي أوسع ودعمهم قدر الإمكان.