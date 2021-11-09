قفزت امرأة على حاجز حظيرة الأسد في حديقة حيوان، وبدأت في في ممارسة سلوكيات غريبة، من الرقص ورمي المال على أحد الوحوش المخيفة الموجودة داخلها.
وقع الحادث الغريب في حوالي الساعة 4 مساءً يوم الخميس، وفقًا لحديقة حيوان برونكس في نيويورك.
تظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة التي ترتدي فستانًا أحمر وتحمل بعض الورود قبل أن تبدأ في ممارسة بعض حركات الرقص مع أسد على بعد أمتار قليلة.
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التعليقات على «جيت علشانك».. امرأة تخترق حاجز الأسد في حديقة حيوان وترقص أمامه (صور)
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