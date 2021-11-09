

لا تتخطى هذا المعدل.. تناول القهوة يؤدي إلى زيادة الوزن لا تتخطى هذا المعدل.. تناول القهوة يؤدي إلى زيادة الوزن

هل تحب أن تبدأ يومك بفنجان من القهوة؟ حسنا، أنت لست وحدك. يعتمد عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم على هذا المشروب المنعش في بداية يومهم. ومع ذلك، لا يدرك الكثير منهم تأثير القهوة على وزن الجسم.



نعم، غالبًا ما يكون هذا المشروب المنعش والمنشط مسؤولاً عن تحميل السعرات الحرارية في جسمك. لكن هل القهوة حقا تجعلك تكتسب الوزن؟ هل تحتاج إلى التوقف عن شرب القهوة للتخلص من تلك الأرطال؟ اكتشف الإجابات معنا في هذا التقرير.



هل تجعلك القهوة تكتسب وزناً؟

نعم، قد يؤدي تناول القهوة الزائدة إلى زيادة الوزن. هذا يرجع في المقام الأول إلى محتواه من الكافيين. يستهلك الشخص العادي حوالي 300 ملليجرام من الكافيين يوميًا، خاصة من خلال القهوة والشوكولاتة والشاي ومشروبات الطاقة.

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وقصا لـStylecraze، تشير الدراسات إلى أن تناول الكافيين الحاد قد يزيد من مستويات السكر في الدم ويطيل فترة ارتفاع مستويات السكر. يمكن أن تؤدي زيادة نسبة السكر في الدم أيضًا إلى زيادة مستويات الأنسولين.ويعد الأنسولين، الهرمون الذي ينظم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون في الجسم. يمكن أن تجعل المستويات المرتفعة منه، الخلايا أقل حساسية لإشاراتها (مقاومة الأنسولين). من المهم أن تكون الخلايا حساسة للأنسولين إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو منع تراكم السعرات الحرارية. يمكن أن تقلل القهوة من حساسية الأنسولين، وتسبب زيادة الوزن، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. لكن هل هذا يعني أنه يجب عليك التخلي عن القهوة لإنقاص الوزن؟هل تحتاج إلى التوقف عن شرب القهوة لإنقاص الوزن؟لا. لا بأس بشرب القهوة طالما أنك لا تفرط في استهلاكها. قلل من تناوله إلى حوالي 2 إلى 3 أكواب في اليوم. يمكن أن يؤدي تناول القهوة الزائد إلى توقف رحلة إنقاص الوزن.لماذا شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يوقف فقدان الوزنتعتمد كيفية استجابة الجسم للكافيين على صحة الفرد وكتلة الجسم والتمثيل الغذائي. كل شخص يستقلب الكافيين بمعدل مختلف.يمتص الأفراد ذوو التمثيل الغذائي الأسرع مضادات الأكسدة في القهوة بسرعة ويخرجونها من النظام. لكن أولئك الذين يعانون من بطء التمثيل الغذائي يحتفظون بالكافيين في النظام لفترة أطول. هذا يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم وقد يزيد من دهون البطن.ومع ذلك، بغض النظر عن مدى سرعة أو بطء جسمك في استقلاب الكافيين، فإن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يعرقل أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.إلى جانب الكافيين، يمكن أن تؤدي المكونات الأخرى في قهوتك أيضًا إلى زيادة الوزن. في القسم التالي، سوف نستكشف هذه المكونات والأسباب الأخرى التي تجعل قهوتك تزيد وزنك.أسباب تجعلك قهوتك تكتسب وزناًالسكر الزائديمكن أن يؤدي تناول القهوة مع السكر الزائد أو أي مكون حلو آخر إلى إضافة المزيد من السعرات الحراريةحجم كوب القهوةيمكن أن تتسبب تقديم قهوة بحجمها الكبير أن تكون محملة بمكونات حلوة في زيادة الوزن إذا تم تناولها يوميًا.كريمة مخفوقةيمكن أن تعزز الكريمة المخفوقة مذاق القهوة، لكنها تزيد أيضًا من السعرات الحرارية.حليب محلىالقهوة الغنية بحليب اللوز وحليب الشوفان وما إلى ذلك غنية بالسكر. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي الحليب المنكه على سكر مضاف.قهوة معبأةقد تكون زجاجة القهوة خيارًا مناسبًا للاستمتاع بمشروب سريع، لكنها مليئة بالسكر.حليب كامل الدسم وسكرالقهوة المصنوعة من الحليب كامل الدسم والسكر أعلى بكثير من السعرات الحرارية.ملحوظة: ليس السكريات فقط، بل حتى كمية الكافيين التي تتناولها قد تؤثر على جهودك لفقدان الوزن.