طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند

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بسبوسة بجوز الهند

البسبوسة من الأكلات المفضلة عند الكثير، ويعشقها الأطفال وسهلة التحضير، لذلك سوف نعرض لكم مع الشيف مي صيام أسهل طريقة لعمل البسبوسة

المكونات:

كوبان من دقيق السميد

كوبان من لبن الزبادي

كوب من السكر

ربع كوب من زيت الذرة

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح
للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير إناء ونضع فيه دقيق السميد ثم نضيف إليه جوز الهند المبشور والسكر، والبيكنج باودر ثم نقوم برش كميّةً قليلةً من الملح وتقلب المكوّنات جيداً.

ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت للخليط بشكلٍ تدريجيٍ وكوبين من اللبن، ثم نبدأ في مرحلة العجن باليدين جيداً حتى تصبح عجينة ليّنة سهلة التعامل، ونقوم بدهن الصينية بقليل من الزيت أو السمنة، ثمّ نضع الخليط فيها ونبسطه ونضعها في درجة حرارة الفرن 140 وعند حصولها على اللون الذهبي تأكدى أنها استوت وتأخذ اللون الذهبي.

المصدر: youm7

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