خلال الأشهر العديدة من الطقس الدافئ، ينسى الكثير من الأشخاص الملابس الشتوية والإكسسوارات التي يمتلكوها، لأنها تظل بعيدًا عن الأنظار لفترة طويلة، كما أن البعض يختلف ذوقهم في إكسسوارات الشتاء، ربما بسبب اختلاف الموضة، خاصة أن ملابس الشتاء يمكن أن تكون مملة بعض الشيء وأفضل طريقة لجعلها أكثر حيوية هي الملحقات، وإليك أبرز الإكسسوارات التي من المنتظر أن تسيطر على موضة شتاء 2022.
الحقائب البيضاء
انتشرت منذ فترة موضة الحقائب الصغيرة، لكن من الواضح أنها ستختفي من موضة شتاء 2022، ويتحل محلها تلك ذات اللون الأبيض والقشدي، حيث إنها تتماشى مع كل الملابس تقريبًا.
قبعات الدلو
سيطرت القبعات الصوف على موضة شتاء 2021، لكن يبدو أن الأمر سيختلف تمامًا هذا العام، حيث تظهر قبعات الدلو لتسيطر على موضة شتاء 2022 بشكل ملحوظ، تلك التي يمكنك اقتناء قطعة منها لإطلالة مثالية.
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التعليقات على 5 إكسسوارات هتسيطر على موضة شتاء 2022.. الشنطة البيضاء أبرزها
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