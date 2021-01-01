5 إكسسوارات هتسيطر على موضة شتاء 2022.. الشنطة البيضاء أبرزها



إكسسوارات هتسيطر على موضة شتاء 2022 إكسسوارات هتسيطر على موضة شتاء 2022



خلال الأشهر العديدة من الطقس الدافئ، ينسى الكثير من الأشخاص الملابس الشتوية والإكسسوارات التي يمتلكوها، لأنها تظل بعيدًا عن الأنظار لفترة طويلة، كما أن البعض يختلف ذوقهم في إكسسوارات الشتاء، ربما بسبب اختلاف الموضة، خاصة أن ملابس الشتاء يمكن أن تكون مملة بعض الشيء وأفضل طريقة لجعلها أكثر حيوية هي الملحقات، وإليك أبرز الإكسسوارات التي من المنتظر أن تسيطر على موضة شتاء 2022.



الحقائب البيضاء

انتشرت منذ فترة موضة الحقائب الصغيرة، لكن من الواضح أنها ستختفي من موضة شتاء 2022، ويتحل محلها تلك ذات اللون الأبيض والقشدي، حيث إنها تتماشى مع كل الملابس تقريبًا.



قبعات الدلو

سيطرت القبعات الصوف على موضة شتاء 2021، لكن يبدو أن الأمر سيختلف تمامًا هذا العام، حيث تظهر قبعات الدلو لتسيطر على موضة شتاء 2022 بشكل ملحوظ، تلك التي يمكنك اقتناء قطعة منها لإطلالة مثالية.

أحذية ركوب الخيلهل تتذكرين الهوس قبل بضع سنوات بكل شيء مزين بجلد الثعبان؟ بالطبع نتذكر جميعًا، لكن يبدو أن هذا الاتجاه سيختفي تمامًا في شتاء 2022، وعوضًا عنها فإن أحد أكبر صيحات الأحذية هذا الموسم هي أحذية ركوب الخيل "البوت"، فهي كلاسيكية وتناسب كافة الإطلالات.الأقراط الكبيرةلا ترتدي الكثير من الفتيات القلائد كثيرًا في فصل الشتاء، لأنها عادةً ما تكون مخبأة تحت الملابس، ولأن الوجه أكثر ما يظهر خلال فصل الشتاء، بسبب اللجوء لتغطية باقي الجسد للشعور بالدفء، لذا فإن الأقراط الكبيرة، هي اتجاه المجوهرات التي من المنتظر أن تسيطر على موضة إكسسوارات شتاء 2022.نظارة شمسية بيضاويةلا تزال النظارات الشمسية قطعة إكسسوارات أساسية، وتسيطر موضة الإطارات البيضاوية على موضة النظارات الشمسية في شتاء 2022، فهي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي.















