إزاى تحافظ على رصيد الحب بينك وبين شريك الحياة؟ قلل نقد واحترم مساحته

يحتاج الحب إلى الكثير من العمل والأشياء التي يقدمها الطرفين لاستمراره ولنموه بشكل سليم، بل بيدهما أن يجعلاه قويًا مثل الماس أو ضعيفًا وهشاً مثل الجير، بالإضافة لاشباع الاحتياج العاطفي فكل شخص يحتاج للكثير من الأفعال لكي يستمر رصيد الحب محفوظًا ومن ثم يتزايد مع مرور الايام، ليس فقط بالحديث سويًا أو الجلوس في مقربة من بعضكما ولكن هناك اشياء أعمق وأدق عليكما فعله، وفقًا لموقع "psychalive" فهناك عدة نقاط تحافظ على رصيد الحب واشتعاله بين المحبين يجب معرفتهم جيدًا لممارسة حياة عاطفية سليمة بلا أي عقبات.
المشاركة في فعل الحب
الكثير من النصائح التي تقترح اتخاذ إجراءات لتعزيز الرومانسية فعالة لأنها تشجع فعل المحبة بدلاً من مجرد التحدث عن الحب واطلاق عبارات الغزل بين المحبين، فحالة الوقوع في الحب من جانب أحد الاشخاص تتطلب إشباعًا كبيرًا من جانب الطرف الآخر، فلابد أن يكون هناك مشاركة فيما بينهما ولا يسمح لطرف تقبل مشاعره الجميلة بسلبية أو بأهمال ووضع نقاط مبدأية لذلك لكي لا تسود بينهما حالة من الجفاء وبرودة المشاعر بعد فترة.
وتشمل هذه الأفعال تقديم المودة العاطفية والجسدية، والتعبير عن الحنان والرحمة والحساسية لاحتياجات شريك حياتك، ومشاركته الأنشطة والاهتمامات، والحفاظ على التبادل الصادق للأفكار والمشاعر الشخصية، كما أنها تتضمن أيضًا قبول الحب الموجه نحوك والاعتراف به وتقديره، عندما نشارك في أخذ وعطاء الحب، وعندما نطور القدرة على قبول الحب بكرامة ونعيد الحب بتقدير، نجد أنفسنا نشارك بنشاط في المحبة بدلاً من الوقوع في حالة سلبية من التخيل بأننا وقعنا في الحب.
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