موسيماني للأهلي: أرفض رحيل أفشة وديانج فى الميركاتو الشتوى

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عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة قصيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي، شهدت حديث الأخير عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد القوى لاستئناف بطولة الدورى العام، للحفاظ على تصدر الفريق لمسابقة الدورى وضرورة الفوز بجميع المباريات المقبلة.



وأجل موسيمانى الجلسة مع لجنة التخطيط لحين عودة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من الإمارات، والتى يتواجد بها حالياً مع أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق خلال فترة كأس العالم للأندية، وتطرق موسيمانى فى حديثه القصير مع الخطيب للعروض التى تلقاها الثنائى المالى أليود يانج ومحمد مجدى أفشة، ليؤكد موسيمانى رفضه التام لفكرة رحيل أى من الثنائى نظراً للحاجة لخدماتهما، خاصة بعد تغيير طريقة لعب الفريق مؤخراً لـ4/3/3 وهى الخطة التى تشهد أدوار هامة لقفشة وديانج.



ويستعد الأهلى لمباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى، ويغيب عن الأهلى الفترة الحالية 12 لاعباً هم السباعى، محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف، كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".