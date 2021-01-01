التضامن: تحويل بطاقات 950 ألف مستفيد من تكافل وكرامة لـ"كروت ميزة"



تكافل وكرامة تكافل وكرامة

أكد الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية بتكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه بدأ تسليم المرحلة الثانية من كارت ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة، حيث بدأت المرحلة الثانية في 8 محافظات، وستصل إلى 950 ألف مستفيد من تكافل وكرامة، حيث سيتم تحويل بطاقات الصرف إلى بطاقة ميزة.



وأضاف مدير العمليات الميدانية بتكافل وكرامة، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن كارت ميزة له العديد من المميزات، حيث يستطيع العمل أن يصرف من أى ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد أو يقتصر بمحل السكن وهذه ميزة إضافية.



وأوضح مدير العمليات الميدانية بتكافل وكرامة، أن العميل أيضا من خلال كارت ميزة يستطيع القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية ويدفع فاتورة مياه وكهرباء ويشترى من معاملات تجارية من المولات التجارية، لافتا إلى أن كل المستفيدين من تكافل وكرامة فرص الحصول على كارت ميزة متواجدة.