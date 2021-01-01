زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد



الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية

أجاب الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه “زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وبتقول بعد السنوية؟”.



وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو له، إن الشرع حدد أيام الحداد على الميت بأنها ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عن ذلك.



وأضاف الدكتور مبروك عطية، أن المرأة لا تحد على رجل إلا ثلاثة أيام فقط، ما عدا زوجها فتحتد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.

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وتابع: الشرع أحل للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، فكيف لها أن تحزن وتبعتد عن زوجها لمدة عام بسبب وفاة والدها.واستشهد مبروك عطية، بحديث النبي الذي يقول فيه "لا يحل لمؤمنة أن تحتد على ميت فوق ثلاث"، مناشدا المرأة بعد مرور ثلاثة أيام من يوم الوفاة أن تعاشر زوجها وتضع العطر له وتمارس حياتها بشكل طبيعي.تعليق مبروك عطية على رقص الزوج لمغادرة زوجته المنزلعلق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على فيديوهات رواد التواصل الاجتماعي، والتي يصور فيها الزوج نفسه وهي يرقص بعد علمه أن زوجته ستغادر المنزل من أجل المبيت عند أهلها.وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن رقص الزوج لترك زوجته البيت، حرام شرعا، لأن الله تعالى يقول { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } منوها أن الزواج من آيات الله، وفعل هذا الزوج برقصه ، معناها فرحته بترك زوجته البيت للمبيت عند أهلها.وأضاف، أن النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فكان من الممكن أن يكون الفيديو مقبول، لو رقص الزوج بعودة زوجته الغضبانة إلى البيت مرة أخرى.للمشاهدة من هنا