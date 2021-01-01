طالب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الجابون المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب فى إطار الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالمواجهة .
وعلق كيروش على استبعاد بعض اللاعبين من الزمالك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الجابون: "دائمًا ما نختار اللاعب المناسب لكل مرحلة، لا يوجد لاعب يضمن مكانه في المنتخب وكل مباراة ومنافس له لاعبين مناسبين له، ولكننا نتابع الجميع ولا نخرج أحد من حساباتنا".
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التعليقات على قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد
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