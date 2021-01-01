التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين وصلت لـ 92%.



وقالت وزارة التربية والتعليم : إن باقي المعلمين والاداريين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا حتى الآن ، بعضهم في إجازات وإعارات.



وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه سيتم تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين إلى مقار العمل في جميع المنشآت التعليمية بداية من غد الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 وفق قرار مجلس الوزراء.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر بأهمية تلقي لقاح كورونا .كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بتوعية هؤلاء الطلاب بـ خطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على www.egcovac.mohp.gov.egوأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتلقى الطلاب الذين يسجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة ، رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.قرار وزارة التعليم بمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العملجاء ذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب ، وبالاشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاربعاء 3 نوفمبر 2021 ، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح كورونا للفئة العمرية 15 سنة فأكثر وذلك تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الاكثر عرضة للمضاعفات.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 ان يقوموا بالتسجيل للحصول علي اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:https://egcovac.mohp.gov.eg/#/homeوأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاره