طقس غدا..انخفاض درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة



انخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

