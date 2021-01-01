تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية.. إقالة المتحدث الرسمي



إقالة المتحدث الرسمي إقالة المتحدث الرسمي

في تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية، وتزامنا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مسئولين بالوزارة، قرر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إقالة خالد مجاهد من منصب المتحدث الرسمي والإعلامي للوزارة.



وقرر القائم بأعمال وزيرة الصحة، تعيين الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المصرية، متحدثا رسميا وإعلاميا لوزارة الصحة.



في تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية، وتزامنا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مسئولين بالوزارة، قرر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إقالة خالد مجاهد من منصب المتحدث الرسمي والإعلامي للوزارة.

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وقرر القائم بأعمال وزيرة الصحة، تعيين الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المصرية، متحدثا رسميا وإعلاميا لوزارة الصحة.ويأتي القرار بينما لا تزال وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد في إجازة مرضية تم الإعلان عنها من جانب رئيس الحكومة المصرية في 29 أكتوبر الماضي، وتكليف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بمهامها إلى حين تماثلها للشفاء.وكانت وزيرة الصحة المصرية قد دخلت المستشفى نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة.