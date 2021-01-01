في تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية، وتزامنا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مسئولين بالوزارة، قرر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إقالة خالد مجاهد من منصب المتحدث الرسمي والإعلامي للوزارة.
وقرر القائم بأعمال وزيرة الصحة، تعيين الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المصرية، متحدثا رسميا وإعلاميا لوزارة الصحة.
في تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية، وتزامنا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مسئولين بالوزارة، قرر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إقالة خالد مجاهد من منصب المتحدث الرسمي والإعلامي للوزارة.
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التعليقات على تطور جديد بأزمة وزارة الصحة المصرية.. إقالة المتحدث الرسمي
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