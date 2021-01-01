أبلغ تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد برشلونة الإسباني، إدارة النادي، بضرورة إتمام صفقة مع نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، بأي ثمن.
وقالت صحيفة " El Nacional إن تشافي يريد الظفر بمحمد صلاح في موسم الميركاتو الصيفي (موسم الصفقات الصيفي).
وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي خوان لابورتا تحت الضغط حاليا بعدما خسر النادي الكتالوني نجميه المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.
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التعليقات على محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا
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