محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا

صورة الخبر: محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا
محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا


أبلغ تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد برشلونة الإسباني، إدارة النادي، بضرورة إتمام صفقة مع نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، بأي ثمن.

وقالت صحيفة " El Nacional إن تشافي يريد الظفر بمحمد صلاح في موسم الميركاتو الصيفي (موسم الصفقات الصيفي).

وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي خوان لابورتا تحت الضغط حاليا بعدما خسر النادي الكتالوني نجميه المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

وذكرت أن تشافي ولابورتا يريدان التوقيع على صفقة مفاجئة من شأنها أن ترضي الجماهير التي تبدي سخصها إزاء تعثر الفريق.

وربما تشكل الصفقة مع محمد صلاح فرصة ثمينة لاسترضاء عشاق برشلونة.

ويفضل تشافي ضم صلاح على اعتبار أنه النجم الذي يحتاج إليه كامب نو، بحسب الصحيفة الكتالونية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في عام 2023، ورغم وجود نية لدى "الردز" لتجديد عقد صلاح، إلا أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن الأجر الأسبوعي.
وقد تشكل هذه الخلافات المدخل لنادي برشلونة لضم صلاح إلى صفوفه.

المصدر: صحيفة " El Nacional

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63708

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager