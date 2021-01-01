

محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا محمد صلاح مطلوب لعملاق إسبانيا



أبلغ تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد برشلونة الإسباني، إدارة النادي، بضرورة إتمام صفقة مع نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، بأي ثمن.



وقالت صحيفة " El Nacional إن تشافي يريد الظفر بمحمد صلاح في موسم الميركاتو الصيفي (موسم الصفقات الصيفي).



وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي خوان لابورتا تحت الضغط حاليا بعدما خسر النادي الكتالوني نجميه المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

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وذكرت أن تشافي ولابورتا يريدان التوقيع على صفقة مفاجئة من شأنها أن ترضي الجماهير التي تبدي سخصها إزاء تعثر الفريق.وربما تشكل الصفقة مع محمد صلاح فرصة ثمينة لاسترضاء عشاق برشلونة.ويفضل تشافي ضم صلاح على اعتبار أنه النجم الذي يحتاج إليه كامب نو، بحسب الصحيفة الكتالونية.ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في عام 2023، ورغم وجود نية لدى "الردز" لتجديد عقد صلاح، إلا أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن الأجر الأسبوعي.وقد تشكل هذه الخلافات المدخل لنادي برشلونة لضم صلاح إلى صفوفه.