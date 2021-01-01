طريقة عمل الثومية بالزبادي والطحينة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الثومية بالزبادي والطحينة

صورة الخبر: الثومية
الثومية

الثومية من الصوصات المختلفة والمميزة، ويمكن تقديمها بجانب العديد من الأطعمة، كما تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ولذيذة، ولكن لا تكتمل السفرة الشهية بدون الصوصات والسلطات اللذيذة والمليئة بالنكهات المختلفة.

وإليك طريقة تحضير صوص الثومية بطريقة مختلفة ولذيذة.

1- طريقة عمل الثومية بالزبادي والطحينة

مقادير الثومية
ثوم مفروم 

زبادي 

مايونيز 

ليمون 
خل 

ملح 

طحينة

طريقة تحضير الثومية

1- في وعاء ضعي المايونيز ثم الزبادي والطحينة والخل والليمون وتبليهم بالملح والفلفل ثم ضيفي الثوم.

2- اخلطيهم جيدا، ثم تقدم الثومية بجانب الأكل.

 

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الثومية بالزبادي والطحينة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62762

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager