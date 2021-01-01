الثومية من الصوصات المختلفة والمميزة، ويمكن تقديمها بجانب العديد من الأطعمة، كما تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ولذيذة، ولكن لا تكتمل السفرة الشهية بدون الصوصات والسلطات اللذيذة والمليئة بالنكهات المختلفة.
وإليك طريقة تحضير صوص الثومية بطريقة مختلفة ولذيذة.
1- طريقة عمل الثومية بالزبادي والطحينة
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